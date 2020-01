Forsvundet i 33 år: Nye oplysninger om Camilla-mysteriet

Et tv-hold forsøger nu også at finde hemmeligheden bag Camilla Steinaas mystiske forsvinden. Det fører dem til punkmiljøet og oplysningen om, at hun har haft et forhold til fremtrædende digter

Camilla Steinaa forsvandt fra jordens overflade, da hun var bare 23 år gammel.

Af Interpol-efterlysningen af hende fremgår det, at de sidst kendte oplysninger op til hendes forsvinden var, at hun havde planer om at tage med tog fra Sjælland til Jylland, hvor hun ville bo på en gård, der producerede økologisk mad.

Her ses udsnit af Interpol-efterlysningen

Mens faktisk blev hendes forsvinden tilbage i 1987 slet ikke omtalt i medierne. Begge hendes forældre var døde på det tidspunkt, og selvom hendes lillesøster meldte hende savnet på Station 1 i København, blev hun først, tilsyneladende ved en kommunikationsbrist, registreret som savnet i politiets registre i 2010, viste det sig, da Ekstra Bladet i 2015 beskrev den mystiske forsvindingssag.

Nu har TV 2 også kigget på den mystiske forsvindingssag i programrækken 'Som sunket i jorden', der sendes på TV 2 mandag kl. 20.00.

Det fører blandt andet programmets vært Kristian Bech omkring Camilla Steinaas gamle kærester, til Thylejren i Nordjylland og til punkmiljøet i København, hvor Camilla Steinaa havde sin gang.

- Hun var en stærk kvinde. Og fandenivoldsk. Hun havde styr på sit shit, siger Per Buhl i programmet.

Han var forsanger i et af tidens punkbands No knox og var kæreste med Camilla Steinaa.

- Hun festede fuldstændig sindssygt igennem, så vi andre måtte prøve at følge efter, og så kunne hun stå op næste morgen og fortsætte igen og gå på arbejde, fortæller han videre.

Han løfter også sløret for, at den kønne og intelligente kvinde på et tidspunkt var kæreste med den danske digter Michael Strunge, der var banebrydende i tiden med sin punkpoesi og nåede at udgive 11 digtsamlinger, før han begik selvmord i 1986, 27 år gammel.

Forhold til digter

TV2-programmet har fundet frem til en biografi om Michael Strunge, hvor hans forhold til Camilla Steinaa beskrives.

'I vinteren mellem 1981 og 1982 forelskede han sig i en anden ung kvinde fra punkmiljøet ved navn Camilla Steinaa. Han kastede sig grådigt ind i affæren, ind i det forbudte, og gav los ud af denne parforholdets lokkende sidegade', står der i bogen.

Affæren varede kun kort, fordi Camilla Steinaa valgte at gøre forholdet forbi en aften i byen, men det fremgår af programmet, at Michael Strunge efterfølgende dedikerede digtsamlingen 'Popsange' til Camilla Steinaa.

Flere af hendes venner og familien husker, at den unge kvinde forandrede sig omkring 1982-83 og pludselig dukkede op kun iført et lagenlærred, bare tæer og kortplysset hår. Tankerne gik hen på noget religiøst eller sektlignende.

Hendes lillebror Grane Steinaa har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at han også mærkede forandringen. Storesøsteren flyttede på et tidspunkt ind på førstesalen i hans rækkehus på Østerbro i København.

- Camilla kom med en trækvogn, der var bundet sammen med lærredsstof, fordi hun ikke ville bruge søm, madrasserne lavede hun af halm, og hun var ikke meget for at bruge komfuret, fortalte han.

- Hun kogte grøntsager i støbejernsgryder og var meget fortørnet over, at vi ikke kunne lave bål i haven, så hun kunne lave mad derover.

På trods af omtalen og forsøgene på at finde ud af Camilla Steinaas skæbne er mysteriet om hendes forsvinden stadig præcis det. Et mysterium.

Men Grane Steinaa er glad for at være blevet lidt klogere på sin søster.

- Jeg er selvfølgelig blevet lidt klogere på hendes omgangskreds med punkmiljøet. Det var en inspirerende oplevelse, og det er rart at vide noget mere om, hvad hun har lavet, siger han til Ekstra Bladet i dag.

Han trækker også på smilebåndet over at finde ud af, at hun har været kæreste med digteren Michael Strunge.

- Det kommer ikke bag på mig. Der var virkelig gang i hende, siger han.

- Har du brug for at få vished i sagen om Camillas forsvinden?

- Jeg ved ikke, om jeg har brug for det. Men jeg har følt, og det gjorde jeg allerede dengang, vi talte sammen sidst, at jeg gerne ville gøre, hvad jeg kunne for at finde hende. Det er trods alt et familiemedlem. Vi har leget sammen og kastet snebolde sammen. Det er naturligt, at man gør, hvad man kan, siger han.

Ekstra Bladets forside i 2015.

- Fylder det stadig i dit liv?

- Det fylder det samme, som det har gjort de sidste mange år. Det kommer i perioder, hvor man tænker over, hvad der skete. Men det er også et spørgsmål om, at man må prøve at få lagt et låg på. så det ikke fylder for meget, siger han.

'Som sunket i jorden' sendes på TV 2 mandag aften kl. 20.00 og på TV 2 Play.

