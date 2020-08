Forsvundet i fire måneder: Skal afprøve en række teser

I fire måneder har Jimmi Steffen Lillelund været sporløst forsvundet, siden sidste livstegn fra ham ved hans søsters gule gård i Gundsømagle 30 april.

Imens sidder hans ekskone Maria Lillelund og hans ekskæreste Louise Ebbesen, der er mødre til henholdsvis Jimmi Steffen Lillelunds teenagesøn og hans lille datter, tilbage med et inderligt håb om, at de og deres børn kan få vished.

Ifølge politikommissær Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands politi ligger sagen ikke stille, selvom der er gået så lang tid siden, at han er forsvundet.

- Vi efterforsker bredt og har en række teser, som vi skal have afprøvet.

- Hvor svær er jeres opgave, nu hvor der er gået så lang tid?

- Det bliver naturligvis ikke nemmere, som tiden den går. Vi håber, at der er nogen, som sidder inde med en viden om sagen, som kan hjælpe os videre.

- Er der kommet oplysninger i sagen, der gør jer mere eller mindre sikre på, at der er hændt ham en forbrydelse?

- Detaljerne holder vi for os selv af hensyn til efterforskningen og jeg har ikke yderligere end det, der tidligere er bragt, siger Kim Løvkvist med henvisning til, at han tidligere har sagt til Ekstra Bladet, at:

– Vi frygter, at han har været udsat for en forbrydelse. Der har ikke været livstegn fra ham, siden han forsvandt, og det er jo mærkeligt med den alder, de relationer og den familie, han har.

To børn savner deres far, og familien håber, at nogen ved noget, der kan give dem vished. Privatfoto

42-årige Jimmi Steffen Lillelunds sølvgrå Peugeot 208 på gule plader blev fundet godt 20 kilometer fra Gundsømagle på en parkeringsplads ud for Cypressen i den idylliske haveforening H/F Ishøj Søndergaard i Ishøj.

Det er dog mystisk i sig selv, at den her, for godt nok havde han relationer til området, men det var i den nye haveforening H/F Ishøjgaard ved siden af, hvor han har været med til at bygge flere huse, og også har boet med ekskæresten Louise Ebbesen.

Jimmi Steffen Lillelunds bil blev fundet på denne parkeringsplads ved haveforeningen H/F Ishøj Søndergaard. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er også uvist, om han selv har kørt sin bil til Ishøj. Ingen har set ham.

I bilen fandt politiet hans telefon, pas og andre personlige effekter, som man normalt ikke ville lade ligge i sin bil

Intet tyder på, at han skulle være ked af det, eller der var noget galt, da han forsvandt.

- Jeg forstår ikke, hvordan man bare kan forsvinde fra jordens overflade uden vidner, siger ekskonen Maria Lillelund og opfordrer alle, som har hørt eller ved noget til at kontakte politiet.

- Han var jo ikke deprimeret. Og havde han problemer ville han have sagt noget, siger hun.

Her ses Jimmi med datteren Melanie. Privatfoto

