Forsvundet seksårig fundet dræbt: Dødsårsag afsløret

Torsdag i sidste uge blev seksårige Faye Swetlik fundet død få dage efter hun pludselig forsvandt fra sit hjem i Cayce i South Carolina, USA.

Den lille pige blev sidst set, da hun legede i forhaven foran familiens hus efter at være kommet hjem fra skole om eftermiddagen mandag 10. februar.

Kort efter blev hun meldt savnet, og torsdag morgen kom Byron Snellgrove, politiinspektør ved Cayce Department of Public Safety, med en trist melding til et pressemøde. Liget af den seksårige var blevet fundet i et nærliggende skovområde, og sagen blev nu efterforsket som et drab.

Seksårig pige var forsvundet: Nu er hun fundet død

I nærheden af barneliget, fortalte politiet desuden, havde man fundet en død mand. Men politiet ønskede ikke med det samme at kommentere, om der var en sammenhæng mellem de to lig.

Har fundet dødsårsag

Nu har retsmedicineren undersøgt liget af den lille pige og har fundet frem til en dødsårsag. Seksårige Faye Swetlik døde ved kvælning.

Det fortæller Margaret Fisher, retsmediciner i Lexington County, til et pressemøde tirsdag lokal tid, ifølge CBS News.

- Vi har konkluderet, at Fayes død var et mord, og indtraf kun et par timer efter hun blev bortført, siger Margaret Fisher.

Retsmedicineren slår desuden fast, at Faye Swetliks død 'ikke indtraf samme sted, som hendes lig blev fundet'.

- Hendes lig havde kun befundet sig der i kort tid, siger Margaret Fisher til pressen.

Politiinspektør Byron Snellgrove fra Cayce Department of Public Safety deltog også i pressemødet.

- Dette var ikke bare en efterforskning eller en sag for os. Faye Swetlik stjal hurtigt alle vore hjerter, og dette er blevet, og vil altid være, meget personligt for os, siger Byron Snellgrove. Han tilføjer, at bevismaterialet peger på, at Faye Swetliks lig er 'blevet flyttet i ly af natten' umiddelbart før det blev fundet.

Bortført af naboen

Liget af den mand, som politiet fandt i nærheden af Faye Swetliks lig, har vist sig at være hendes 30-årige nabo, Coty Scott Taylor. Dagen efter fundet meldte politiet ud, at man mente, at der var en sammenhæng mellem de to lig. Det bekræftede politiinspektøren ved tirsdagens pressemøde.

- Beviserne peger på, at (Coty Scott Taylor) bortførte og dræbte seksårige Faye Marie Swetlik. Og det lader til, at han har handlet alene, siger Byron Snellgrove.

Den 30-årige nabo, som boede alene omkring 60 meter fra Faye Swetliks hjem, blev afhørt af politiet efter hun var forsvundet. Politiet beskriver ham som 'samarbejdsvillig', og han gav dem lov til at lede hans hus igennem.

- De betjente så intet, der kunne få dem til at tro, at han vidste noget eller var involveret i Fayes forsvinden, siger politiinspektøren.

Tirsdag løftede retsmedicineren også sløret for Coty Scott Taylors dødsårsag. Obduktionen viste, at han døde af et selvforskyldt sår i halsen.