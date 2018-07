Forsvundet sporløst i fem måneder: Nu søger lighunde i sø

Det er et mysterium, hvad der er sket med den 43-årige dansk/makedonske Sabedin Veseli, der forsvandt sporløst fra sin bopæl i Ballerup 4. februar i år.

Men her til formiddag har Københavns Vestegns Politi igangsat en gennemsøgning af Vintappersøen i Lyngby i forbindelse med eftersøgningen.

Se også: 43-årig mand forsvundet på mystisk vis: Nu er der nyt i sagen

Der sker i samarbejde med Forsvarets dykkere, Rigspolitiet samt hundeførere og to politihunde fra Sverige, som er særligt trænet i at søge efter liglugt i vand.

Det var også de svenske lighunde, der var sat ind i Ubådssagen, hvor de fandt Kim Walls parterede lig på bunden af Køge Bugt.

Sverige har seks lighunde, der er specialiserede i at søge efter lig i søer, og springerspanielen Ben og hans fører Johan Esbjörnsson, der assisterede i Ubådssagen, er også sat ind i eftersøgningen af Sabedin Veseli.

Lighunden ses her på søen i forbindelse med eftersøgningen af Sabedin Veseli. Foto: Mogens Flindt

Ubådsmysteriet: Lighundene, der skabte gennembruddet

Se også: 43-årig forsvundet på mystisk vis: Ingen livstegn fra Sabedin

Politiet fandt i sidste uge Sabedins hvide Chevrolet Spark fra 2011 på Vintappervej ud for nummer 14, hvilket er omkring 130 meter fra søen. Og det er det, der har henledt politiets opmærksomhed på søen.

- Vi har efterforsket den her sag siden februar måned, og vi har stort set haft hele paletten i brug i forhold til den traditionelle efterforskning. Da vi så finder bilen, begynder vi at koncentrere os om søen, siger politikommissær Ole Nielsen og fortsætter:

- Vi har aldrig kunnet udelukke, at der har været sket en forbrydelse, men vi ved jo ikke, om han er dræbt. Det ved vi stadig ikke. Vi har ikke hørt noget fra ham siden februar måned.

Her ses bilen, efter den blev fundet på Vintappervej 19. juli. Foto: Politiet

- Har det været noget i bilen, der har givet indikationer?

- Vi har haft bilen til tekniske undersøgelser og sikret en masse effekter. Og det er vi slet ikke færdige med at undersøge endnu.

Politiet vil stadig gerne have hjælp fra offentligheden.

- Vi er i den grad interesseret i at høre fra folk, også her oppe fra Vintappervej, om de kan sige noget mere præcist om, hvornår den bil bliver stillet heroppe. Er det lige efter, at Sabedin forsvinder eller er den kommet senere? Vi har sikker viden om, at den har stået der siden tilbage i marts måned, siger han.

- Undrer det dig, at den først blev fundet der, selv om I efterlyste den for et par måneder siden?

- Både og. Men det er jo en ganske almindelig lille familiebil. Det er sådan en bil, man ikke lægger mærke til. Vintappervej er en blind vej, hvor der er begrænset trafik, siger han.

Foto: Mogens Flindt