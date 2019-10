Forsvundet teenagepige dukkede op på porno-hjemmeside

En teenagepige fra Florida, som har været forsvundet i næsten et år, blev tirsdag fundet af myndighederne og bragt tilbage til sin familie.

Det skriver blandt andre New York Post.

Pigen er mellem 12 og 16 år gammel.

Det var ifølge mediet fundet af adskillige pornografiske billeder af teenagepigen på nettet, der ledte politiet til det sted, hun befandt sig.

På flere af videoerne kunne man se 30-årige Christopher Johnson have sex med den mindreårige pige. Han er desuden blevet set offentligt med pigen tilbage i februar.

Han blev hurtigt opsporet af politiet, og da han var i deres varetægt, fandt de omtrent 60 pornografiske billeder og videoer af teenagepigen på sider som Pornhub, Periscope og Snapchat.

Under en ransagning af Johnsons lejlighed fandt politiet papirer fra en abortklinik. Pigen har ifølge flere amerikanske medier fortalt politiet, at hun blev gravid under sin tilfangetagelse, og at Johnson tog hende med til en klinik, for at hun kunne få en abort.

Den 30-årige Christopher Johnson er anholdt, og der skal kautioneres 75.000 dollars for løsladelse. Han nægter sig skyldig.