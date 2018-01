Forsvundet til vands: Stor eftersøgning i gang

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Lige nu er en stor eftersøgning i gang over Isefjorden ved Holbæk, hvor politiet og søværnet leder efter en 27-årig mand, der ikke er vendt hjem fra andejagt.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Det er en mand, der har været på jagt på havet i en 17 fods jolle. Hans kone har meldt ham savnet, fordi han skulle have været hjemme til aftensmad, siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Møller Nielsen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 19.11, og det er derfor endnu for tidligt for politiet at sige, om der er sket noget alvorligt.

- Vi har kun været der en halv time, så vi mangler stadigvæk af afhøre nogle personer, der har været på vandet eller måtte have set ham, siger vagtchefen.

I mellemtiden søger søværnet efter manden med en helikopter, der lige nu rumsterer over Isefjorden.

Manden sejlede tidligere på dagen ud fra Holbæk Havn.

Det har ikke været muligt for familien at komme i telefonisk kontakt med ham, mens han har været ud på vandet.

Ekstra Bladet følger sagen...