Forsvundet treårig fundet igen

Den treårige dreng, der tirsdag formiddag forsvandt under en tur med sin børnehave i Sønderjylland, er blevet fundet i god behold.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Drengen var forsvundet, mens børnehaven var på tur i Stursbøl Plantage ved Sommersted. Han forsvandt omkring klokken 10, men kort efter klokken 13 melder politiet altså, at han er fundet igen.

Politiet oplyser, at drengen blev fundet af et vidne. Det viste sig, at drengen var gået ud af den skov, hvor han befandt sig med børnehaven.

'En stor tak til vidnet, der fandt drengen,' skriver politiet.

Helikopter blev sat ind

Den første melding om den forsvundne dreng kom omkring klokken 11.30. På det tidspunkt havde drengen været væk i mere end en time.

Undervejs ledte politiet med hunde efter drengen, ligesom en helikopter også blev indsat fra Forsvaret for at lede efter drengen.

Politiet bad desuden udefrakommende om ikke at komme til området for at hjælpe med eftersøgningen, da politiets hunde skulle have arbejdsro.

Det endte dog altså alligevel med, at en forbipasserende fandt drengen uden for skoven.

Den treårige dreng er nu blevet genforenet med sine forældre igen, oplyser politiet.