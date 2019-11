Forsvundet turists hånd fundet i haj

En hånd tilhørende en forsvundet skotsk turist er blevet fundet i maven på en haj på den franskejede ø Réunion i Det Indiske Ocean.

Det skriver The Guardian på baggrund af lokale medier.

Den 44-årige turist forsvandt lørdag under en dykkertur, da han var på ferie med sin kone, og hun meldte ham efterfølgende savnet.

I mellemtiden er fem hajer blevet indfanget mandag og tirsdag godt seks kilometer fra stedet, hvor han forsvandt, og her gjorde man det gruopvækkende fund under en obduktion af den ene haj.

Mandens kone har efterfølgende genkendt mandens vielsesring og dermed bekræftet, at det var hans hånd.

Det er uvist, hvorvidt manden døde som følge af drukning, eller om han blev dræbt af hajen.

Réunion har tidligere været hårdt plaget af hajangreb, og derfor er det blev det i 2013 forbudt at surfe og svømme med undtagelse af bestemte områder.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har imidlertid sagt, at han ønsker, det skal være muligt at surfe ved øen igen i 2022, hvilket blandt andet betyder, at man har øget investeringen i de såkaldte sikre zoner.

Tidligere i år har to personer mistet livet i hajangreb. I januar blev en fisker dræbt, da en haj bed hans ben af, mens en surfer blev dræbt i et hajangreb i maj.