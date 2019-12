Forsvundet tysk dreng fundet efter to år: Sad i et skab hos pædofili-mistænkt mand

En 15-årig dreng er blevet fundet i et skab hos en mand, der er mistænkt for børneporno

For to et halvt år siden, 11. juni 2017, forsvandt en 13-årig tysk dreng sporløst.

Nu er han blevet fundet hjemme hos en 44-årig mand, der er mistænkt af politiet for at have overtrådt loven om børnepornografi.

Det skriver blandt andre tyske RTL og Bild.

Drengen blev fundet, da politiet i den tyske by Recklinghausen gennemsøgte den 44-årige mistænkte mands hjem. Inde i et skab i hjemmet sad den nu 15-årige dreng.

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der ifølge politiet tyder på, at drengen har været spærret inde i mandens hus mod sin vilje.

- Der er nogle beviser, der peger på, at han har været der frivilligt i længere tid, siger politiets talsmand, Andreas Wilming-Weber, til RTL.

Mor troede han var død

Det er desuden fortsat uklart, om drengen er blevet misbrugt i den 44-åriges hjem, og hvordan han er kommet derhen i første omgang. Før sin forsvinden i 2017 boede han på et opholdssted i en by i nærheden. Det var socialarbejdere, der meldte ham savnet tilbage i juni 2017.

Udover drengen og den 44-årige fandt politiet også den mistænktes 77-årige far under gennemsøgningen. Begge mændene blev anholdt, men faderen blev efterfølgende løsladt.

Tyske RTL har talt med drengens mor Manuela Boch. Hun fortæller, at hun lige siden sønnen forsvandt har frygtet det værst tænkelige.

- Jeg er meget taknemmelig for politiet. I lang tid har jeg troet, at min dreng var død. Men betjentene svigtede mig ikke.

Under ransagningen af den 44-årige mands hjem beslaglagde politiet flere computere og andet elektronisk udstyr.