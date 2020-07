Forsvundne Maddie: Politiet søger i kolonihave

Tysk politi er i gang med en større undersøgelse i byen Hannover i forbindelse med efterforskningen på den forsvundne Madeleine McCann, der i internationale medier er kendt som 'Maddie'.

Det skriver det tyske medie Bild.

Maddie forsvandt tilbage i 2007 og er endnu ikke fundet.

Poiltiet oplyser til det tyske medie Bild, at efterforskningen er relateret til den 43-årige mistænkte, der bliver omtalt Christian B.

Man er ifølge lokalmediet Hannoversche i gang med en gravemaskine i haven.

Christian B er mistænkt for at have bortført og dræbt Madeleine McCann. Han er tidligere dømt for overgreb mod børn og afsoner i øjeblikket en narkotikadom i et fængsel i Tyskland.

'Christian B' til højre er mistænkt for at have bortført og dræbe Madeleine McCann. Politifoto

