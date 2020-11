Forsvundne Maria: Politiet beder om mere hjælp

Fire uger efter at være meldt savnet er 43-årige Maria From Jakobsen fortsat forsvundet.

Nu gentager vicepolitiinspektør Lau Lauritzen over for Ekstra Bladet en appel til offentligheden om at hjælpe. Det sker mens Nordsjællands Politi arbejder på højtryk for at finde Maria From Jakobsen.

- Vi har fået rigtig mange tip, men vi vil gerne have flere, siger Lau Lauritzen med henvisning til efterlysningen, som Nordsjællands Politi sendte ud i sidste uge.

Her søgte politiet vidner, der har set en af to biler samt en trailer i specifikke områder på Sjælland.

Leder efter Maria på krematorier

- Vi vil gerne have flere tip i relation til de køretøjer, eller nogen, der har set noget mistænkeligt, lyder det.

Politiet vil også stadig gerne høre fra folk, der har set Maria From Jakobsen. En af politiets arbejdshypoteser er stadig, at hun er i live. Hendes forsvinden efterforskes dog som en drabssag.

Det blev kendt for offentligheden, da en 44-årig mand pludselig blev anholdt søndag 15. november. Manden, der nægter sig skyldig, har en relation til Maria From Jakobsen, men er beskyttet af navneforbud.

Politi: Drabssigtet foretog mystiske søgninger

Under grundlovsforhøret kom det frem, at politiet mener, at manden har opført sig mistænkeligt. Blandt andet er der fundet kaustisk soda og saltsyre i store mængder hos ham, ligesom han skal have søgt på ord som havdybde, olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler.

Samtidig er han ifølge politiet både før, på selve dagen og i dagene efter Maria From Jakobsens forsvinden blevet set i det område, hvor hendes bil blev fundet.