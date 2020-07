Forsvundne Nicki er fundet

En forsvindingssag har fredag eftermiddag fået en tilsyneladende lykkelig afslutning.

39-årige Nicki fra Sorø, der har været forsvundet siden i mandags, er fundet i god behold, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Nicki fra Sorø som har været savnet er nu fundet i god behold. De pårørende er underrettet. Der er ikke yderligere oplysninger eller kommentarer fra Politiet. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) July 31, 2020

Siden onsdag ledte politi, hundepatruljer og Beredskabsstyrelsen efter ham ved og i Sorø Sø.

Politiet skrev tirsdag, at de frygtede, at der kunne være sket Nicki noget.

'Vi befrygter, at der kan være tilstødt Nicki noget, og er taknemmelig for al hjælp,' skrev vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på daværende tidspunkt.

Stor eftersøgning efter forsvundne Nicki

Stoppede eftersøgning

Torsdag morgen meddelte politiet så, at de indstillede eftersøgningen af Nicki i området ved Sorø Sø.

- I dag må vi sige, at vi stopper den fysiske eftersøgning omkring søen og skovområdet. Vi har søgt intenst i to dage uden at finde spor eller lignende, og da vi ikke er 100 procent sikre på, at han er i det område eller har været der, stopper vi nu søgningen, fortale Tom Stysiek fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.