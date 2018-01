Forsvundne Niclas fundet igen

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Opdateret klokken 22.17: Midt- og Vestjyllands Politi oplyser på Twitter, at Niclas Jensen er fundet i god behold.

11 årige Niclas fundet i god behold. Tak for de mange henvendelser. MVJYLL politi https://t.co/YVaE8yGK2T — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) January 11, 2018

______________

Midt- og Vestjyllands Politi har torsdag aften fundet en blå cykel, som forsvundne Niclas Jensen, 11, formentlig kørte af sted på, da han torsdag morgen kørte i skole.

Det fortæller vagtchef Jens Claumarch klokken 21 til Ekstra Bladet.

Cyklen er fundet tæt på Hald Ege Skole ved Viborg, som drengen kørte af sted mod, da han torsdag morgen havde sagt farvel til den plejefamilie, som han bor hos i Birgittelyst.

Også drengens grønne cykelhjelm og hans skoletaske er blevet fundet tæt ved.

Men Niclas Jensen har politiet til gengæld ikke fundet.

Alligevel er Jens Claumarch ikke så bekymret.

- En patrulje, som har været forbi drengens bopæl tidligere, har truffet nogle vidner ved skolen, som siger, at de er helt sikre på, at de har set Niclas Jensen køre rundt tidligere i dag. Patruljen kunne vise dem et billede af Niclas, og der var overhovedet ingen tvivl, siger Jens Claumarch til Ekstra Bladet.

- Vidnerne har også fortalt os, at de har sagt til drengen, at politiet leder efter ham. Men drengen har svaret, at han ikke hedder Niclas. De siger også, at drengen virker glad, fortsætter vagtchefen.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde drengen, som menes at opholde sig på egen hånd et sted derude.

- Mon ikke han dukker op af sig selv lidt senere, siger vagtchefen retorisk.

Se også: 11-årige Niclas forsvundet i morges: Kom aldrig i skole

Ifølge vagtchefen har politiet i løbet af aftenen fået en del henvendelser. Også fra folk, som ønsker at tage del i eftersøgningen af drengen. Blandt andet har en mand henvendt sig, som er i besiddelse af et såkaldt termisk kamera. Det ville han tage med ud i skovområder omkring Viborg for at være sikker på, at drengen ikke sidder og fryser et sted.

Det var tidligt i morges, at den 11-årige sidst blev set af sin plejefamilie. Politiet oplyser, at plejemoren onsdag aften havde en kontrovers med drengen. Da drengen cyklede af sted torsdag morgen, kørte han ikke hen til to kammerater, som han plejer at følges med til Hald Ege Skole.

Drengen dukkede aldrig op på sin skole, og først ud på eftermiddagen fik plejefamilien besked og blev bekymret, inden de anmeldte drengens forsvinden til politiet.

Midt- og Vestjyllands Politi har også rettet henvendelse til Østjyllands Politi for at få kontakt til drengens biologiske mor, der bor i Aarhus. En overgang havde politiet opfattelsen af, at han kunne være søgt til Aarhus.

Niclas Jensen er 150 cm. Han var iført en lyseblå vinterjakke med mørkeblåt skulderparti og hætte ved sin forsvinden. Drengen var også iført grønne joggingbukser.

Drengen havde ikke en mobiltelefon med sig. Derfor har politiet ikke kunnet spore ham ad den vej.

Har man oplysninger om drengens færden og opholdssted kan man kontakte politiet på tlf.: 114.