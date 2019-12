Fortrød selvmordsforsøg og ringede 112: Ambulancen kom ikke

En 59-årig mand fortrød i oktober et selvmordsforsøg og ringede 112, men ambulancen blev aldrig sendt afsted.

Det skriver Sjællandske.

Morgenen efter bliver den 59-årige Kim Adolph fundet død i sit hjem.

Det var den 27. oktober, at Kim Adolph ringede til alarmcentralen og bad om en ambulance, fordi han havde forsøgt selvmord. Men der bliver aldrig sendt en ambulance afsted.

Aftenen før, klokken 20.59, fik beboeren i Korsør-lejligheden selv kontakt til alarmcentralen for Østdanmark.

- Jeg skal bruge en ambulance. Jeg har faktisk forsøgt selvmord, jeg har drukket tre flasker whisky. Vil du hente mig? Døren er åben. Lægevagten siger, at jeg skal have en ambulance, ellers dør jeg, forklarer 59-årige Kim Adolph snøvlende, men tydeligt på optagelsen fra 112 ifølge Sjællandske.

Da vagthavende hos 112 kobler den sundhedsfaglige visitator fra AMK-vagtcentralen i Næstved på samtalen, reagerer Kim Adolph således:

- En sygeplejerske, jeg skal sgu ikke have nogen sygeplejerske. Jeg kan ikke mere nu. De skal sgu hente mig. Farvel.

Den sundhedsfaglige visitator hos AMK-vagtcentralen (Akut medicinsk koordinering) har ikke hørt første del af samtalen med 112, men spørger, hvad der skete:

- Han har vist lagt på. Han havde åbenbart kontaktet lægevagten med massivt alkoholforbrug. Han har vist drukket et par flasker i dag, lyder det fra politiassistenten på optagelsen.

- Jeg ringer op til ham, svarer sygeplejersken.

Familien fandt mobiltelefonen, da de fik adgang til lejligheden fredagen efter dødsfaldet og opdagede, at deres søn og storebror havde ringet til 112. Det sidste indkommende opkald et par minutter efter klokken 21 er ubesvaret.

Region Sjællands Præhospitalt Center i Næstved vurderer, at "den sundhedsfaglige visitator håndterer opgaven korrekt og professionelt, lagt op imod de oplysninger, der videregives af medarbejderen på 112 alarmcentralen".

- Vi ringer altid tilbage til borgeren, hvis et opkald bliver afbrudt. Men hvis det ikke lykkes at komme igennem, så foretager den sundhedsfaglige en vurdering baseret på erfaring og mavefornemmelse, siger vagtcentralleder Brian Lindekilde Hansen til Sjællandske.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der står for alarmcentralen i Østdanmark, har ingen kommentarer, fordi klagesagen ikke er afgjort.

Men i en partshøring tilsendt til de pårørende erkender vicepolitiinspektør Jesper Lovmand fra centralt beredskab hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at "når man kender det samlede billede, så burde alarmoperatøren have præciseret", at det drejede sig om et selvmordsforsøg.