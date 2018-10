Fortroligt dokument afslører: Sådan foregik svindel for 111 mio. kroner

64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen udnyttede sin adgang som superbruger til Socialstyrelsens tilskudsadministrations it-systemer til at indsætte sine egne kontonumre i forbindelse med anvisning af tilskudsmidler.

Bagefter rettede hun kontonumrene tilbage til det oprindelige, så ingen opdagede svindlen.

Det mener Statsadvokaten, fremgår det af et fortroligt dokument, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

Fiktive projekter

Dokumentet dateret 5. oktober 2018 afslører i en hidtil uset detaljeringsgrad, hvordan Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) mener, den nu 64-årige kvinde i årene 2002-2018 har svindlet for ikke under 111 mio. kroner.

Dommer afviser navneforbud: Britta er efterlyst for svindel til 111 millioner kroner

Ved den lejlighed har hun enten oprettet fiktive projekter og fiktive tilskudsmodtagere eller rettet en faktisk beløbsmodtager af tilskudsbeløb for derpå at overføre resten af pengene til sig selv.

Pengene blev på denne måde overført direkte fra tilskudsadministrationens systemer til systemet Navision Stat Kreditormodul - og derfor automatisk sendt videre til den sigtedes egne konto. Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, havde kvinden konto i Danske Bank.

Herefter, fremgår det af dokumenterne, gik den nu 64-årige kvinde, som betegnes som 'superbruger' af systemerne, ind og ændrede kontooplysningerne, så det korrekte kontonummer igen stod anført i systemet.

Sagen kan vokse

Den 64-årige, der i andre sammenhænge er gået under navnet Britta Nielsen, ændrede ifølge Statsadvokaten samtidig i de breve, der blev sendt fra Socialstyrelsen til modtagerne af pengene.

Ekstra Bladet har bedt SØIK om en kommentar til de oplysninger, dokumentet afslører.

- Vi har et godt billede af, hvad der er sket og hvornår. Derudover har vi af hensyn til efterforskningen ikke yderligere bemærkninger, siger statsadvokat Morten Niels Jacobsen.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen blev formelt bortvist fra sin arbejdsplads 25. september.

Samme dag modtog politiet en anmeldelse fra Socialstyrelsen, der på baggrund af intern revision anmeldte den mangeårige medarbejder for underslæb.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen blev ansat i Socialministeriet 1977, og Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at der forestår en undersøgelse af perioden 1977 til 2002, da det ikke kan udelukkes, at kvinden har svindlet forud for den aktuelle sag om 111 mio., der menes svindlet for i årene 2002-2018.