Fortsat politijagt: Eks-rocker efterlyst

Politiet leder fortsat efter eks-rockeren Mikkel Midtgaard Søder.

- Det er ikke lykkedes os at finde ham endnu, siger Mathias Arvidsen , efterforskningsleder, Nordsjællands Politi, fortæller til Ekstra Bladet.

For godt en uge siden - 1. maj - udsendte politiet en offentlig efterlysning i sagen, hvor rockeren mistænkes for at have affyret skud i mod en 29-årig mand i Plejelt ved Græsted, hvorefter den 29-årige flygtede i en bil, han stjal på stedet.

Eks-rocker efterlyst: Her er hans brutale fortid

I bilen, han stjal, sad der en hund, som efter godt et døgn kunne vende tilbage til sin ejer. Det skete efter, at den 29-åriges advokat havde ringet til politiet op oplyst, hvor man kunne finde bilen og hunden.

'I forlængelse af episoden efterlyser Nordsjællands Politi nu den formodede gerningsmand bag skyderiet med navn og billede.

Se også: Efter hunde-kidnapning og skud: Sådan gik det Oskar

Der er tale om Mikkel Midtgaard Søder, og borgere, der ser ham eller måtte have oplysninger om, hvor Mikkel Midtgaard Søder kan opholde sig, bedes omgående rette henvendelse til politiet på telefon 114,' lød det i det i pressemeddelelsen.

'Det er politiets vurdering, at Mikkel Midtgaard Søder kan være farlig, og de opfordrer derfor til, at man kontakter politiet frem for at gå i kontakt med ham, hvis man ser ham.

Den formodede gerningsmand er bekendt med, at Nordsjællands Politi leder efter ham, og han er også bekendt med, at han ville blive efterlyst offentligt, hvis ikke han frivilligt henvendte sig til politiet.'