Fortsat problemer i fængsel efter lynnedslag

Under uvejret onsdag i forgangne uge blev Enner Mark fængslet uden for Horsens ramt af et lyn, der skabte en del problemer.

Blandt andet blev en del af fængslets omfattende elektriske systemer udsat for voldsom påvirkning, og som har medført, at fængslets dagligdag er ramt af indskrænkninger.

En af de afdelinger, der fortsat er præget af de elektriske problemer er fængslets afdeling D.

- Vi har haft problemer i ti dage nu. Stemningen er meget dårlig, og flere er nu anbragt i isolation, fordi de har brokket sig, fortæller Mohammed Idriss, der er de indsattes talsmand på afdelingen.

Han fortæller, at de indsatte på afdelingen ikke har været på rigtig gårdtur, men kun i skift har fået frisk luft på en aflukket terrasse.

Han fortæller desuden, hvordan det elektriske system jævnligt går ned, hvilket betyder, at når det sker, så skal de indsatte tilbage på deres celler. Også selvom de står midt i at lave aftensmad, som de ikke når at spise.

I forhold til afdeling D, så er der tale om en afdeling kaldet en Fokus-afdeling, og hvor man har de strengeste vilkår.

Fængslets leder, Anette Bækgaard, bekræfter, at fængslets elektriske systemer stadig er ramt af uregelmæssigheder.

- Der er udfordringer, hvor vi tror, at der et problemer er løst, og så ikke er det alligevel.

- Sådan har det været i hele perioden siden lynnedslaget, siger hun og tilføjer, at hun godt kan forstå, at det skaber frustration blandt de indsatte.

- Vi ville helst have været de problemer foruden, siger hun.

Hun understreger, at det også handler om sikkerhed.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at sikkerhed i forhold til undvigelser ikke har været berørt, siger hun.