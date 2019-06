Forulykkede i New York: Pilot mistede orienteringen

Piloten havde tilladelse til at flyve i dårligt vejr, oplyser de amerikanske myndigheder

En pilot, der forulykkede med sin helikopter i New York, USA, mandag, havde ikke tilladelse til at flyve i dårligt vejr. Det skriver amerikanske medier.

Pilot Tim McCormack, 58, omkom, da hans helikopter kort efter afgang styrtede ned og ramte toppen af et højhus på 229 meter i det centrale Manhattan.

På ulykkestidspunktet var vejrforholdene i området dårlige med kraftig regn, tåge og en sigtbarhed på under to kilometer.

Tim McCormack, 58, omkom i ulykken. Privatfoto

McCormack havde ikke tilladelse til at flyve med en sigtbarhed på under 4,8 kilometer, oplyser en talsmand for luftfartsmyndighederne, FAA.

Ramte taget

Fem minutter efter afgang fra TSS Heliport, sagde McCormack over radioen, at han havde mistet orienteringen og var nødt til at vende om.

- McCormack sagde, at han ikke vidste, hvor han var, oplyser en kilde til New York Times.

Kort efter styrtede helikopteren ned på taget på en bygning på Seventh Avenue. McCormack, som var den eneste om bord, døde på stedet.

Taget på højhuset tog skade af ulykken. Foto: New York City Fire Department/Handout via REUTERS

Over 100 brandmænd og adskillige brandbiler rykkede ud til bygningen, hvor styrtet skete.

New York City har en historie med både mindre og større helikopterstyrt.

I sidste måned nødlandede en helikopter i Hudson-floden, hvor piloten slap stort set uden skader.

Sidste år døde fem personer, da en turisthelikopter styrtede ned i East River.