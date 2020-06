Foruroligende besked: Unge piger tvinges ind i buske

Københavns Vestegns Politi oplyser fredag eftermiddag, at de øger patruljeringen ved skolens område

En rystende sag har ramt Fløng Skole i Fløng tæt på Hedehusene.

Her har forældre til elever på skolen onsdag modtaget en ubehagelig besked fra skolens ledelse.

I beskeden advarer ledelsen mod en 'voldtægtskultur', der medfører, at unge piger helt ned til 6. klassetrin mod deres vilje trækkes ind i buskadser, hvor de får tilbudt penge for at vise numse eller bryster.

Ofte skal de unge piger ryste sig fri og råbe nej gentagne gange.

Skræmmende

Det er en far til en af de elever, der går på skolen, som har delt beskeden på Facebook. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har efterfølgende delt beskeden på sin Facebook-profil, hvortil han blandt andet skriver:

'Jeg måtte læse beskeden to gange. Det er jo komplet vanvittigt. Rystende. Skræmmende. Totalt uacceptabelt,' skriver ministeren torsdag.

Beskeden er sendt til forældre til elever på Fløng Skole over intranettet Aula. I beskeden står der konkret:

'Vi har flere piger, som fortæller om, hvordan de bliver hevet fat i, trukket ind i buskadser, generelt isoleret fra deres venner og gruppe for at få tilbud om penge, hvis de viser fx numse/bryster.'

'Sådan som det bliver fortalt, vurderer vi, det kan være et spørgsmål om tid, før en reel voldtægt finder sted,' lyder det ligeledes advarende.

Læs hele beskeden samt Mattias Tesfayes opslag herunder ...

Øger tilstedeværelse

Hos Københavns Vestegns Politi er man bekendt med beskeden til forældrene. I en pressemeddelelse skriver politikredsen fredag eftermiddag, at man nu vil øge tilstedeværelsen i området omkring skolen.

'København Vestegns Politi har ikke modtaget anmeldelser om seksuelt krænkende adfærd, som det er blevet beskrevet på blandt andet skolens Aula og de sociale medier. Det er dog vigtigt at understrege, at hvis der er unge, der har oplevet seksuelle krænkelser, så opfordrer vi til, at man kontakter politiet,' lyder det blandt andet.

Hvis man har oplevet seksuelle krænkelser eller kender til nogen, der har, skal man kontakte Københavns Vestegns Politi på 43 86 14 48.