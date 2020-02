Foruroligende melding fra krydstogtskib: 99 nye tilfælde af coronasmittede

Der er konstateret 99 nye tilfælde af coronavirus på krydstogtskibet Diamond Princess.

Det melder nyhedsbureauet AFP.

Det enorme og luksuriøse skib har ligget i karantæne ud for den japanske storby Yokohama siden 3. februar. Den seneste eskalering i antallet af smittede er mere dårligt nyt for de cirka 3700 passager og besætningsmedlemmer.

Diamond Princess ligger ud for Japans kyst. Foto: Kim Kyung-Hoon/Ritzau Scanpix

Diamond Princess er således nu det sted i verden uden for Kinas grænser, hvor flest mennesker er smittet.

Derfor bliver der også ført stram kontrol med skibet, hvor alle passagerer har fået strenge ordrer om at blive ombord.

Søndag evakuerede amerikanske myndigheder dog omtrent 400 borgere fra Diamond Princess.

Forskere frygter farlig mutation: Kan gøre coronavirussen super-smitsom

Australien følger trop

Australien vil nu også evakuere mere end 200 af sine borgere om bord på det virusramte krydstogtskib i Japan.

Det oplyser landets premierminister, Scott Morrison, mandag.

Ifølge Morrison vil de evakuerede passagerer onsdag blive transporteret til Australiens tropiske nord, hvor de vil blive placeret i karantæne i yderligere 14 dage.

- Af de flere end 200 australiere, som vender tilbage til Australien, kommer vi til at kræve en karantæneperiode på yderligere 14 dage, når de ankommer til Darwin, siger Scott Morrison til journalister i Melbourne.

Premierministeren tilføjer, at der også vil blive gjort plads om bord på et Qantas Airways-fly til et ukendt antal newzealandske statsborgere fra krydstogtskibet.

De passagerer vil blive transporteret til New Zealand, når de ankommer til Darwin.

Søndag meddelte Japans sundhedsminister, Katsunobu Kato, at foreløbigt 355 personer på Diamond Princess er bekræftet smittet med den nye coronavirus. Det tal er altså blevet opjusteret mandag.

Virussen, som har spredt sig fra den kinesiske millionby Wuhan til resten af Kina og næsten 30 andre lande, har krævet 1770 menneskeliv i Kina alene. Mere end 70.000 mennesker menes at være smittet i Kina.

