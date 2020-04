Forvaring og udvisning anbefalet i drabssag: Familiefar er farlig

Retten i Roskilde (Ekstra Bladet): Den 39-årige familiefar, der fredag morgen blev kendt skyldig i at have dræbt sin fem år yngre kone efter længere tids mishandling tilbage i 2018, udgør så stor en fare og er så blottet for empati og skyldfølelse, at han bør idømmes forvaring.

Det vurderer anklager i drabssagen, Rune Rydik, som også anbefaler, at manden, når nævninge og dommere senere i dag udmåler straffen, bør udvise den pakistanske statsborger af Danmark efter endt afsoning .

Han talte endelig for, at retten sikrer sig, at manden mister retten til at arve sin afdøde kone.

I sin straf-procedure henviste Rune Rydik til, at Retslægerådet og de eksperter, der har mentalundersøgt ham, er nået frem til, at den pakistanske far til tre børn udgør 'en nærliggende fare for andres liv', at en fængselsstraf ikke er tilstrækkelig til at beskytte samfundet mod manden.

Sidste ord: Jeg tilgiver dig

Rune Rydik hæftede sig også ved, at han fire gange tidligere er dømt for vold og en enkelt gang vor røveri og knivstikkeri og har samlet afsonet 1248 dages fængsel, før han blev sigtet for drabet på sin kone i 2018.

Han blev dømt første gang tilbage i 1997 og senest i 2011.

- Jeg vil især fremhæve den detalje, at mandens sidste budskab til sin kone, da han var igennem til hende, mens hun lå for døden på Rigshospitalet, var, at han tilgav hende. Det fortæller alt om ham, at han selv i den situation har behov for at lægge skyld på hende, mente Rune Rydik.

Politiets anklager mente, at en straf på 15 års fængsel - og ikke som normalt i drabssager 12 års fængsel - vil være rimelig, hvis dommere og nævninge ikke kan tislutte sig hans påstand om forvarring.

Barndom præget af vold

For en strafskærpelse taler efter Rune Rydiks mening voldens varighed og store omfang og især de forhold, at konen var 'i en hjælpeløs tilstand', da han forulempede hende til døde.

Han fremhæver også, at parrets børn jævnligt var tvunget til at overvære volden og ydmygelserne af deres mor med de livsvarige traumer, som det risikerer at kaste af sig.

Manden er ikke erklæret sindssyg, men har ifølge eksperterne psykotiske personlighedstræk.

Han er angiveligt præget af en utryg opvækst med en voldelig far, mange skoleskift og en anbringelse udenfor hjemmet som 11-årig. På et tidspunkt rodede han sig ud i et eskalerende alkohol- og kokainmisbrug.

Siden 2004 har han ikke haft tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Nægter at udtale sig

Forsvareren, Michael Juul Eriksen, afviste, at det har 'gang på jorden' at idømme hans klient forvaring eller en straf, der går ud over 12 års fængsel i drabssagen. Han vurderer, at det ikke finder støtte i mandens kriminelle fortid og eksperters vurderinger af hans farlighed og psyke.

Michael Juul Eriksen mente, at Retslægerådets anbefaling skal skubbes til side, og fandt, at det vil være i strid med praksis at følge Udlændingestyrelsens grønne lys til at udvise hans klient i den konkrete sag.

- Han er født og opvokset i Danmark og har haft opholdstilladelse her i 34 år af sit liv. Større tilknytning kan man ikke have. Hans familie bor her, og det gælder også børnene, selvom de på nuværende tidspunkt ikke vil have noget med ham at gøre. Det vil ikke være menneskeligt at udvise ham på det grundlag, sagde advokaten.

Hovedpersonen selv har ikke ønsket at udtale sig. Han afviste også fredag at lade sig udspørge om sine personlige forhold.

Manden er under retsprocessen beskyttet af navneforbud.