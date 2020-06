Forvaringsdømt rumæner vil hjem - Danmark vil beholde ham

En 38-årig rumænsk voldtægtsdømt mand sidder i øjeblikket fængslet på 12. år i et dansk fængsel i Ringe på Fyn.

Han vil hjem til Rumænien.

I hjemlandet har man nemlig gjort en dom på ti år klar til manden, som i Danmark afsoner en tidsubestemt forvaringsdom - ligesom han er udvisningsdømt - fra 2008.

Den 38-årige vil således blive løsladt, hvis han vender hjem til Rumænien i dag. I Danmark kan han i princippet sidde fængslet, indtil han dør.

Men den mildere straf i hjemlandet betyder, at Danmark ikke er interesseret i at sende ham hjem.

Danmark har ellers en aftale med Rumænien om, at dømte rumænere skal sendes hjem til afsoning.

Manden har taget sin sag til byretten og landsretten, som har afvist at sende ham hjem. Nu er han endt i Højesteret i en principiel sag, hvor han i øjeblikket venter på resultatet. Det har han gjort i flere måneder, og nu sultestrejker han også i fængslet i Ringe.

Ifølge mandens advokat, Claus Bonnez, krænker Danmark hans menneskerettigheder. Og Bonnez er næsten sikker på, at Højesteret vil se anderledes på sagen, end landsretten og byretten gjorde.

- Det er lidt en 'no-brainer'. Nu har jeg kørt nogle sager ved Højesteret efterhånden, og jeg må sige, når vi fremlægger de her menneskeretlige domme, så bliver det behandlet meget grundigt, siger han.

I 2017 indførte Folketinget en ny lov, så udvisningsdømte i danske fængsler ikke må have beskæftigelse eller modtage undervisning, der har resocialiserende formål.

Man ønsker fra dansk side ikke, at udlændinge sidder fængslet under bedre forhold i Danmark, end de ville gøre i hjemlandet.

I 2018 beskrev SF's Karsten Hønge det således:

- Jeg kan nærmest høre latteren helt fra Rumænien. Først begår man en forbrydelse, hvorefter Danmark skal betale for kost og logi, sagde han i 2018.

Som følge af loven kan den 38-årige rumæner ifølge Claus Bonnez ikke beskæftige sig med noget i fængslet, og dermed afskrives han fra at kunne bevise, at han er klar til løsladelse.

Claus Bonnez henviser til en dom i 2012 ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Her blev det ifølge Bonnez slået fast, at fængsler har pligt til at bidrage til indsattes resocialisering, og at fængselsregler, der medfører ringere afsoningsforhold for udenlandske indsatte, krænker deres menneskerettigheder.

- Det principielle for os ligger i det særligt væmmelige i den regel, at udlændinge ikke må beskæftige sig med noget, som kan hjælpe dem ud af kriminalitet, siger Bonnez.

- Vi hører altid fra politikerne, at vores fængsler er milde, og det er meget mere brutalt i udlandet. Så laver de en lov for at sende udlændingene hjem i deres egne brutale fængsler.

- Når myndighederne så faktisk undersøger det nærmere, finder man ud af, at det ikke lige er sådan, klaveret spiller, og man lader være med at sende ham hjem. Det er lidt morsomt, siger Claus Bonnez, der også er formand for Landsforeningen Krim, der yder retshjælp til landets indsatte.