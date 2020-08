Forventer trafikprop ved grænsen

Termometret siger sommer, og de ferierende danskere fra udlandet vender formentlig tilbage.

Det betyder kø ved de danske grænser denne weekend, spår politiet.

- Vi ser tit, at når vejret bliver så godt, bliver der en øget aktivitet op til strandene fra Tyskland.

- Den anden ting er, at skolerne starter på mandag, og det betyder, at mange bevæger sig hjem igen. Det betyder, at der er run ved grænsen, siger Sønke Iversen, vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Samtidig er det lørdag, der er store skiftedag i de danske sommerhue.

Han forventer, at der allerede fra i dag kommer kø ved den danske grænse, og det fortsætter weekenden igennem.

- Lige nu skal man følge med hos de danske og tyske medier. Et forsigtigt bud er ventetid på tre kvarter til en time, siger han.