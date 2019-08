Fotoforhandlere får millionbøde for at aftale priser

Det var ulovligt, da priser på kameraer og fotoudstyr gennem en årrække blev koordineret af Team DS, der er en indkøbsforening for 50 danske fotoforhandlere.

Fremgangsmåden koster nu Team DS en bøde på 1,3 millioner kroner, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Foreningen har gennem mindst fem og et halvt år koordineret priser og udvekslet informationer i forbindelse med salg af kameraer og tilbehør.

- Indkøbsforeningen instruerede sine medlemmer i at holde salgspriserne oppe, siger Jakob Hald, direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Medlemmerne er konkurrenter, så indkøbsforeningens adfærd er ulovlig og har ført til, at forbrugere har betalt for meget for deres fotoudstyr, siger han i en pressemeddelelse.

De fleste af de 50 fotoforhandlere er med i PhotoCare-kæden, mens de resterende er selvstændige eller medlemmer af kæden Japan Photo.

Ud over bøden på 1,3 millioner kroner skal en ledende medarbejder hos Team DS punge ud med 100.000 kroner.

Team DS har erkendt forholdene og accepteret at betale bøden på linje med den ledende medarbejder. Ved at betale bøden undgår Team DS en retssag.

Bøden udløber af en afgørelse fra Konkurrencerådet fra 2017.

Dengang nåede rådet frem til, at Team DS i mindst fem og et halvt år frem til 2013 havde koordineret forhandlernes priser på kameraer og tilbehør.

Afgørelsen blev siden stadfæstet i Konkurrenceankenævnet i december 2018.