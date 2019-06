Fotograf-Steen truet i brev: Nu frygter han for familiens sikkerhed

Prisen kan også blive for høj for Steen Pedersens lyst til at være freelance-fotograf i Aarhus Vest. Det har den 51-årige far til to døtre på otte og ni år måttet sande, efter at han natten til torsdag i sidste uge fik smadret en siderude i sin bil. En eller flere gerningsmænd efterlod samtidig et trusselsbrev på førersædet i fotografens bil.

Den historie kan du læse her

- Hvis bare de nøjedes med at true mig, ville jeg være pisse ligeglad og fortsætte, men når de truer min kone og børn, har jeg ikke længere noget valg, siger Steen Pedersen til Ekstra Bladet.

Han har kun nået at være tilknyttet billedbureauet Øxenholt Foto i få måneder, inden han nu trækker stikket. Øxenholt Foto har specialiseret sig i at videresælge billeder og videoer taget i forbindelse med især ulykker og brande.

Hændelsen i sidste uge skete i Trillegaarden i det vestlige Aarhus, hvor Steen Pedersen selv bor med sin familie. Men efter at have læst truslerne i det hårrejsende brev har familien valgt at flytte til en anden bolig i området.

- Jeg vil simpelthen ikke risikere, at nogen gør mine nærmeste fortræd eller truer dem igen, forklarer Steen Pedersen, der ved siden af det nu skrinlagte bijob som freelance-fotograf driver et vognmandsfirma.

Ikke for at blive rig

'FUCKING STIKKERSVIN. STOP ARBEJDET MED POLITIET OMGÅENDE ELLER TAG KONSEKVENSERNE MED TIL FØLGE,' står der blandt andet med versaler i trusselsbrevet, der slutter med følgende trussel:

'STIKKER BLIVER STUKKET!'

Steen Pedersen understreger, at han ikke er stoppet med at fotografere for altid, men at freelance-jobbet foreløbig er sat på pause.

- Jeg gør det ikke for at blive rig, men fordi jeg synes, det er spændende. Derfor kunne jeg godt tænke mig at få sagt til de mennesker, der har gjort det her, at jeg ikke samarbejder med politiet eller er et stikkersvin. Jeg gør bare et stykke arbejde for medier som Ekstra Bladet, der dagligt beskriver og refererer, hvad der sker ude i verden, siger Steen Pedersen.

Indehaveren af Øxenholt Foto, Per Øxenholt, er rystet over sagen, selvom det ikke er første gang, nogen i hans firma har modtaget trusler.

- Han passede jo bare sit arbejde, og nu skal han og, ikke mindst, hans familie håndtere den frygt, sådanne trusler fører med sig. Det er langt over stregen, siger Per Øxenholt.

Kritik af ønske om dialog-kaffe

Det er jævnligt sket, at Per Øxenholt eller andre af hans i alt nu 22 fotografer rundt omkring i landet er blevet bedt om at forsvinde eller holde sig væk, men ingen af dem har endnu oplevet at modtage trusler af en så alvorlig karakter.

Per Øxenholt har siden episoden for fire dage siden ytret ønske om dialog over en kop kaffe med den eller dem, der står bag truslen mod Steen Pedersen.

- Det er en misforståelse, hvis nogen tror, at vi leverer billeder til og samarbejder med politiet. Vi gør bare vores arbejde med at billeddække visse begivenheder, og det vil vi gerne kunne fortsætte med.

- Du vil gerne i dialog og drikke kaffe med personer, som har skrevet 'stikker bliver stukket'. Lader du dig så ikke trække rundt i manegen af mennesker, som er kriminelle?

- Det kritiseres jeg for, men det ændrer ikke ved, at jeg gerne vil forklare disse personer, hvad vi rent faktisk laver. Sagen bunder i uvidenhed, og jeg tror altid på det bedste i folk, siger Per Øxenholt.

Steen Pedersen havde indtil trusselssagen fortrinsvis taget billeder af brændende containere i og omkring området ved Trillegaarden i Aarhus Vest.