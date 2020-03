Fotograferede uheld: Stoppet uden kørekort

En 40-årig mand fra Vejle skulle nok have holdt sin mobiltelefon i lommen, da han mandag eftermiddag overværede et uheld på motorvejen mellem Hedensted og Vejle.

Den 40-årige valgte imidlertid at filme uheldet mellem en lastbil og en varebil. Færdselsbetjente på stedet opdagede mandens fotografering og stoppede ham, skriver hsfo.dk.

Betjentene ville i den forbindelse også lige kontrollere mandens kørekort. Det var svært. For han havde nemlig ikke noget.

Så nu vanker der bøder for både at brugt mobiltelefonen under kørslen og have ført bil uden kørekort.