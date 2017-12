Fotografpar tilbage efter knivangreb i Gabon: Mand indlagt på Riget

Et knivangreb i Gabons hovedstad Libreville sårede lørdag aften to danske mænd, der angiveligt var på opgave for National Geographic.

En 53-årig nigerer skal ifølge landets forsvarsminister, Etienne Massard, have råbt "allahu akbar" (Gud er størst, red.) under angrebet, der af den grund bliver anset som værende religiøst motiveret.

Det er dog højest usædvanligt, at den tidligere franske koloni er blevet udsat for et islamistisk angreb.

Det mener Holger Bernt Hansen, der er professor emeritus fra Center for Afrikastudier på Københavns Universitet.

- Lignende har man ikke hørt om før. De religiøse modsætninger har ikke været særligt meget fremme i Gabon. Der har ikke tidligere været religiøse sammenstød og konflikter, forklarer Holger Bernt Hansen.

Ifølge professoren er Gabon et overvejende kristent land, hvoraf omkring 88 procent af befolkningen hovedsaligt er katolikker. Den muslimske befolkningsandel udgør blot omkring syv procent.

Gabon er seks gange større end Danmark, men har til gengæld kun en befolkning på 1,8 millioner, hvoraf en tredjedel bor i landets hovedstad.

Det afrikanske land, der kun har været præget af politiske konflikter, har ikke tidligere været kendt for at være et farligt turistmål, siger Holger Bernt Hansen.

De politiske konflikter er især opstået på baggrund af, at Gabon er et yderst olierigt land.

Ifølge Holger Bernt Hansen har det tiltrukket mange gæstearbejdere fra andre vestafrikanske lande. Men da olieprisen faldt med næsten 50 procent i 2014, skabte det en del spændinger i befolkningen.

- Olien har tiltrukket rigtig mange gæstearbejdere. Det har ført til noget uro mellem migranterne og de fastboende, da olieprisen og væksten faldt, fordi det af denne grund skabte meget høj arbejdsløshed, forklarer professoren.

Dog er det ifølge Holger Bernt Hansen kun få af landets borgere, der får gavn af oliepengene. Af denne grund regnes Gabon som værende et fattigt land.

