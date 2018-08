Fotos af 'nøgenvisitering' florerer: Video afslører historien bag

Stillbilleder fra en video, der angiveligt viser politiet, der nøgenvisiterer en mand på Christiania, florerer netop nu på sociale medier.

På billederne kan man se manden med bukserne nede om anklerne og med røven i vejret, mens en uniformeret betjent står bag ham.

Opslaget er delt langt over 200 gange fra Facebook-siden 'Taberne fra Politiet' og har afstedkommet omkring 150 kommentarer bare på det ene opslag.

'Man kan kun ryste på hovedet over sådan en svinsk og ydmygende handling. Fy for helvede nogle usle dyr', skriver en bruger blandt andet, mens en anden skriver, at:

'Dette er en klar strafbar handling fra p-svinets side af. Ingen har pligt til eller skal tåle ydmygende eller lignende nedværdig behandling. SLUT'.

Uenighed om episoden

Efter flere har set selve videoen, der nu er fjernet fra Facebook, skriver en bruger, at han fortsat mener, at der er tale om en nøgenvisitation i fuld offentlighed, hvilket får en anden til at skrive:

'Nej, det er det ikke. Det er en drengerøv som smider bukserne for kameraet, fordi der er opstillet en drejebog som skal udstille politiet. Betjenten anmoder ham endog om at lade være. Åndssvagt at poste sådan noget fake - som altid afsløres - når der er mere end reelt nok, som denne etat kunne hænges ud for.'

Det er imod reglerne at beordre en person til at smide tøjet og nøgenvisitere på offentligt sted, og Ekstra Bladet har derfor, efter flere henvendelser fra læsere, forsøgt at finde frem til historien bag billederne.

To stillbilleder fra noget, som angiveligt skulle være en nøgenvisitation på Christiania, florerer på sociale medier. Men videoen, som billederne stammer fra, fortæller en anden historie. Foto fra video

En enkelt klage

Det førte blandt andet frem til videoen, som stillbillederne stammer fra. Og her kan man se, at manden selv meget hurtigt smider bukserne, mens man kan høre en stemme sige: Nej, det behøver du ikke' og noget a la 'stop det der'.

Københavns politi fortæller, at der er kommet en enkelt klage i forbindelse med sagen, men den kommer ikke fra den person, der blev visiteret.

Ifølge vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen, leder af Københavns Operative Specialafdeling i Københavns Politi, har betjenten forklaret, at politiet under en fodpatrulje på Christiania konstaterede, at en mand forsøgte at gemme noget hash under sin ene arm på beværtningen Månefiskeren på Christiania.

Da han blev bedt om at følge med til en visitation lidt væk fra de øvrige mennesker på Månefiskeren, blev han, ifølge politiet, ophidset og smed tøjet på eget initiativ, ligesom han spredte sin baller foran flere betjente.

- På videoen fremgår det tydeligt, at manden på eget initiativ og meget hurtigt smider tøjet, selv om betjenten siger, at det ikke er nødvendigt. Men ser man isoleret på still-billederne får man fejlagtigt den opfattelse, at betjenten har beordret afklædningen, siger siger Lars-Ole Karlsen og fortsætter:

- Desværre oplever vi jævnligt, at billeder og brudstykker af filmoptagelser på Christiania bliver brugt til at miskreditere politiet.

Administrator på 'Taberne fra Politiet'-facebooksiden, der var til stede ved episoden, fastholder, at det betjenten sagde var, at manden ikke behøvede at vende sig om og vise røv.

Ifølge politiet blev manden efterfølgende bedt om at tage tøjet på igen, hvilket han efterkom. Han endte med at gå fra stedet med en sigtelse for besiddelse af hash til eget brug.