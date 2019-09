Fra rocker-søn til familiefar: Jeg ved hvad vej mine børn ikke skal gå

Thorbjørn Ohlsen Jensen har siden barndommen set gevaldigt op til sin far, Suzuki-Torben. Nu har han selv forladt rocker-miljøet til fordel for familien, fortæller han i et program på DR2 mandag aften

33-årige Thorbjørn Ohlsen Jensen er vokset op i en verden med rygmærker og store motorcykler. Han er søn af eks-rockeren Suzuki-Torben, som er forhenværende medlem af Bandidos og en mand, der nærmest var en helt i Thorbjørns øjne.

- Det var spændende for en lille dreng at have en far som min far. Han var verdens bedste mand, men trådte du ham over tæerne, så var der en konsekvens, fortæller han i DR2-programmet 'Min far er rocker'.

Programmet følger over tre afsnit børn af rockere, og i afsnittet om Thorbjørn fortæller han, hvordan fascinationen af faderens rocker-liv banede vejen for hans eget medlemskab af Bandidos, samtidig med at han blev far til sin ældste datter.

Det var naturligt for Thorbjørn at gå samme vej som faderen, og i en alder af 21 tænkte han ikke over, hvilke konsekvenser livet som rocker kunne have.

- Jeg tænkte sgu ikke over, hvis min datter pludselig skulle stå alene. Den tanke gjorde jeg mig ikke rigtig, for jeg klarede som altid skærene, siger han i programmet.

En brat opvågning

Men rocker-livet var ikke altid lige let. Under en bytur med en ven fra Bandidos i 2014 blev Thorbjørn overfaldet af intet mindre end ni mænd. Han blev stukket med kniv ti gange og var tæt på at dø.

Efter overfaldet var det særligt hensynet til datteren Troja, der gjorde, at Thorbjørn trak sig fra rocker-miljøet. I dag er han ikke i tvivl om, at han har fået andre prioriteter.

- Det er, fordi jeg har nogle børn nu, og jeg ved helt sikkert, hvad vej de ikke skal gå. Troja skal ikke have nogen tanker om, hvad hendes far nu går og laver, og om han nu kommer til skade igen, siger han i programmet.

Og der er helt sikkert også nogle ting, Thorbjørn vil gøre anderledes end sin far.

- Jeg tror, at nogle af de ting, der betyder noget for børn, nogle af de små ting, som vi voksne måske ikke tænker så meget over, men som betyder noget for dem, der tror jeg, han måske har haft tendens til lige at have lidt for travlt eller tænkt, at det behøver han sgu ikke. Men der tror jeg, at jeg vil være bedre til at tænke 'okay, det betyder nok noget for hende', siger han.

Afsnit to af 'Min far er rocker' kan ses mandag klokken 22 på DR2.