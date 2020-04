Frakørsel ved motorvej spærret efter masseslagsmål

Politiet har afspærret en frakørsel fra Helsingørmotorvejen i forbindelse med efterforskningen af drabet på en 18-årig i et masseslagsmål i Gentofte

En frakørsel ved rute 19 Helsingørmotorvejen mod Jægersborg Station er blevet spærret grundet politiets efterforskning.

Nordsjællands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at efterforskningen vedrører masseslagsmålet i Gentofte natten til lørdag, hvor en 18-årig blev dræbt.

- Det er i forbindelse med masseslagsmålet, at vi kigger dernede, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Daniel Cunneely.

Ifølge vagtchefen er der på nuværende tidspunkt ingen tidshorisont på, hvornår frakørslen bliver genåbnet.

Brugte knive og bat

- Vi har haft et sammenstød mellem to grupperinger. Nogle har haft knive og bat og andre kraftige slagvåben med. En person er afgået ved døden, fortalte vagtchef Rolf Hoffmann fra Nordsjællands Politi tidligt lørdag morgen til Ekstra Bladet.

- Der er ingen meldinger om, at det er banderelateret.

Rolf Hoffmann fortalte videre, at den 18-årige afgik ved døden på grund af knivstik. De pårørende er underrettet.

- Flere er desuden blevet såret under slagsmålet, og de er kørt på skadestuen, sagde vagtchefen.

Det er endnu uvist, hvor mange personer der deltog i masseslagsmålet.

- Vi har en del anholdte. Vi anholdt dem, der var tilbage på stedet, da vi ankom. Vi venter med at fremstille nogen, indtil vi har et overblik over, hvem der har aktier i hvad, fortalte Rolf Hoffmann.

- Det skulle være en aftalt slåskamp er det, som vi har hørt fra vidner i første omgang. Det skal vi til at afdække. Nu skal vi afhøre dem, vi har indbragt.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 01.23. Lørdag morgen arbejder politiets teknikere fortsat på gerningsstedet.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen ...