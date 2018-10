Frank var med til ringe 112: - Jeg kunne lugte røgen

En mangeårig ansat på Bakken kigger rystet på flammerne, som onsdag aften har slikket sig igennem store dele af en bygning i Dyrehaven nord for København.

- Restaurantchefen i Balkon 51 ringede og bad mig om at komme op, fordi han syntes, der lugtede af røg, fortæller Frank til Ekstra Bladet.

Han har i årevis arbejdet i verdens ældste forlystelsespark og går til hånde i flere forretninger derude.

- Fuck, jeg holder lidt øje med, hvordan det spreder sig. Det minder mig om branden for 20 år siden, hvor det brændte næsten lige der, hvor det brænder nu. Nu ligner det, at det blusser op igen, afbryder han beretningen om de skæbnesvangre sekunder, da han og restaurantchefen besluttede sig for at alarmere brandvæsen, Bakkens sikkerhedsvagter og rømme restauranten.

- Jeg kunne lugte røgen. Det var som om, det kom nedefra. Det var som om, det ulmede under vores gulvbrædder, fortæller Frank.

Brand i verdens ældste forlystelsespark: Alle gæster evakueret

Gæster ville spise færdigt

Han vurderer, at der efter ti minutter stod en røgsøjle op, og:

- Så gik der ikke 20 minutter, før flammerne stod op igennem taget, samtidig med, at brandvæsnet ankom.

Da var gæsterne ude af spisestedet, hvor der ikke nåede at opstå panik:

- Snarere tværtimod. Nogle mente nærmere, at de godt kunne nå at spise op, siger Frank, som forventer at blive hele natten på Bakken for at få overblik over skaderne.

Han er ked af det og nervøs for, at branden når at forårsage endnu større skader, end den allerede har.

Myndighederne blev alarmeret om branden klokken 20.34, og hurtigt blev samtlige gæster evakueret fra forlystelsesparken.