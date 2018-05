Frankrig afværger muligt giftangreb - to egyptere anholdt

Et nyt angreb er afværget i Frankrig, og to brødre af egyptisk oprindelse er anholdt, oplyser den franske indenrigsminister, Gérard Collomb.

- Det var to unge mennesker af egyptisk oprindelse, som var ved at forberede et angreb med enten sprængstof eller ricin - denne meget farlige gift, siger han til tv-stationen BFMTV.

De to anholdte var i besiddelse af instruktioner om, hvordan man fremstiller og anvender ricin.

Collomb oplyser ikke nærmere om de to brødre, ud over at de er af egyptisk oprindelse. Han fortæller således ikke, hvor de er statsborgere.

Kilde: En har indrømmet

Indenrigsministeren forklarer, at man fik de to brødre og andre personer i kikkerten, da man sporede ekstreme aktiviteter på det sociale netværk Telegram.

Han oplyser ikke, hvor de to mænd er anholdt.

En kilde siger til nyhedsbureauet AFP, at den ene af mændene 'har indrømmet at ville udføre et angreb'.

Det er kun få dage siden, at en islamisk ekstremist stak fem mennesker ned med kniv i centrum af Paris.

Frankrig har siden 2015 været ramt af adskillige angreb fra ekstremister med 246 dræbte. En større del af angrebene har Islamisk Stat taget skylden for.

51 angreb afværget

I slutningen af marts lod premierminister Edouard Philippe forstå, at det er lykkedes politiet at afværge 51 angreb siden januar 2015.

Ricin er en gift, der udvindes af castor-bønner fra kristpalmen. Den kan give blødning i indre organer og betragtes som en særdeles dødelig gift.

Den bulgarske afhopper Georgij Markov fik en bemærkelsesværdig død i 1978. Efter at have forladt sin arbejdsplads, BBC i London, blev han på gaden ramt af spidsen fra en paraply. Det var formentlig den bulgarske eller den sovjetiske efterretningstjeneste, som stod bag.

Spidsen af paraplyen fungerede som en kanyle, og efterfølgende fandt retsmedicinere i låret på den døde bulgarer en lille kapsel med små huller i. Kapslen indeholdt det dødelige ricin.