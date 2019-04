Frankrig afværger stort terrorangreb

Frankrig har afværget en terrorhandling og har fire mistænkte i myndighedernes varetægt.

Det skriver AP.

- Vi havde tilstrækkelige beviser til, at vi troede, at et stort angreb var i gang med at blive planlagt, siger den franske indenrigsminister, Christophe Castaner, mandag.

De fire personer er anholdt på grund af mistænke om, at de havde anskaffet sig våben med det mål at begå en terrorhandling, lyder det til AP fra en kilde i det franske politi.

En af de fire mistænkte er en 17-årig mand, der tidligere er dømt for at terrorhandlinger i 2017. Han forsøgte at rejse til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat, men endte med en treårig fængselsstraf - to af årene blev afsonet under prøveløsladelse.

Det skriver det franske medie Le Figaro.