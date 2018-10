Frankrig mest eftersøgte mand skjulte sig i burka

Frankrigs mest eftersøgte mand, den 46-årige røver Rédoine Faïd, forsøgte at skjule sig i en burka, da han blev pågrebet onsdag morgen efter tre måneders menneskejagt.

Anholdelsen skete nord for Paris, hvor Rédoine Faïd ifølge BBC var i selskab med sin bror og to andre mænd.

Politiet overvågede området efter et tip. Siden tirsdag aften havde betjente flere gange observeret en burkaklædt person. Burka er forbudt i Frankrig, men det var endnu mere mistænkeligt, at den pågældende gik som en mand.

Politiet undersøger den stjålne helikopter efter flugten 1. juli. Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Faïd undslap 1. juli fra et fængsel i Réau sydvest for den franske hovedstad.

Det foregik som i en actionfilm, da tre bevæbnede mænd trængte ind i et besøgsværelse, hev fangen udenfor og ombord i en helikopter, der blev fløjet af en pilotelev, der var taget som gidsel.

Dagen efter sendte politiet næsten 3000 mand på gaden i Paris i jagten på den prominente flygtning, men forgæves.

I den forløbne periode er han meldt spottet adskillige gange, men først onsdag morgen klappede håndjernene igen.

Her ses Rédoine Faïd som charmetrold før et tv-interview i 2010. Foto: AP

Rédoine Faïds første anholdelse skete for 20 år siden efter et væbnet røveri.

Allerede dengang i 1990'erne havde han sans for at camouflere sit udseende. På flugt fra politiet stak han af til Israel forklædt som ortodoks jøde.

Ved en filmfestival i Paris i 2009 opsøgte han Hollywood-instruktøren Michael Mann og roste hans gangsterdrama 'Heat' med Robert de Niro og Al Pacino i hovedrollerne.

- Du er min tekniske rådgiver, sagde Faïd, der angiveligt havde set filmen dusinvis af gange for at få inspiration til sine kup.

I 2010 udgav han sine erindringer med titlen Braqueur (Røver, red.).

Det blev et mediehit, men samme år fandt Faïds mest berygtede aktion fandt sted. Her kørte et røveriforsøg kørte helt ad sporet i byen Val-de-Marne. En kvindelig betjent blev dræbt.

Det indbragte ham 25 års fængsel.

Her ses politifolk ved den sprængte dør til fængslet i Lille-Sequedin efter Faïds flugt i 2013. Foto: Philippe Huguen/Ritzau Scanpix

Helikopterflugten i sommer var ikke hans første farvel til en lang fængselsstraf.

I 2013 sprængte han sig vej ud af et andet fængsel ved hjælp af dynamit. Her blev fire fangevogtere også taget som gidsel.

Selvom han står bag særdeles brutale kriminelle handlinger, er Faïd som sagt også mediedarling. Det skyldes blandt andet hans opvækst opvækst i en af de barske indvandrer-ghettoer i udkanten af Paris, skriver Daily Beast. Det var i samme område, han blev anholdt onsdag.