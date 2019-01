Fransk aktivist-leder skudt i øjet af politiet

En fremtrædende leder af den franske bevægelse 'De Gule Veste' risikerer at miste synet på sit ene øje, efter at han blev ramt af en gummikugle under en demonstration i det centrale Paris.

Jerome Rodrigues befandt sig lørdag ved Bastille-pladsen, da han blev ramt af en gummikugle, der anvendes af fransk politi, skriver Reuters.

Hele episoden er dokumenteret, da den skæggede Rodrigues blev live-streamet, da han blev ramt af skuddet.

En gummikugle ramt Jerome Rodrigues i øjet. Foto: AFP

Rodrigues er et kendt ansigt blandt aktivisterne i 'De Gule Veste'. Foto: AFP

Jerome Rodrigues havde bandage for øjet, da han senere talte med pressen.

- Det skete så hurtigt. De kastede en røggranet mod mig, og jeg blev ramt af en kugle. Jeg blev angrebet to gange: en granat mod foden og så kuglen, siger han og anklager fransk politi for at bruge 'al den vold, som loven tillader'.

Risikerer handicap

Advokat for Jerome Rodrigues siger, at hans klient risikerer at blive handicappet for livet.

- Det er en tragedie for ham og hans familie, siger advokat Philippe de Veulle til tv-kanalen BFM.

Jerome Rodrigues tog søndag imod pressen på Cochin-hospitalet i Paris. Foto: AFP

De 40 millimeter gummikugler, som anvendes af politiet, er blevet stærkt omstridte. Advokat Philippe de Veulle siger, at der er indgivet en klage til politiet.

Det var den 11. weekend i træk med uroligheder i den franske hovedstad.

Demonstrationerne er vendt mod præsident Emmanuel Macrons politiske og økonomiske reformer.

Tåregas og vandkanoner

Demonstrationer fortsatte søndag adskillige steder, blandt andet i Bordeaux.

Selv om der var færre mennesker på gaden i Paris end tidligere, kom det alligevel til uroligheder.

Politiet brugte tåregas og vandkanoner for at holde aktivisterne tilbage. Det skete, da nogle af demonstranterne kastede med sten.

Der blev ifølge politiet foretaget 223 anholdelser.

