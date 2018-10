Fransk flugtkonge er anholdt efter tre måneder på fri fod

Den franske flugtkonge Rédoine Faïd er blevet anholdt i det nordlige Frankrig efter tre måneder på fri fod.

Det oplyser kilder med kendskab til sagen tidligt onsdag morgen til nyhedsbureauet AFP.

1. juli flygtede den berygtede gangster på spektakulær vis fra det franske super-fængsel i Reau nær Paris. Her blev han hentet af to medsammensvorne, der landede i fængselsgården i en kapret helikopter.

Siden da har den 46-årige Rédoine Faïd været en af Frankrigs mest eftersøgte mænd.

Umiddelbart efter flugten blev en kæmpe menneskejagt indledt, hvor omkring 2900 betjente og gendarmer (halvmilitært krops, red.) deltog.

I slutningen af juli var politiet sekunder fra at fange den berygtede gangster, som dog endte med at undslippe.

Men natten til onsdag havde politiet heldet med sig i byen Creil i det nordlige Frankrig, hvor Rédoine Faïd efter tre måneders flugt blev anholdt.

Billedet blev taget i forbindelse med, at flugtfangen tidligere har udgivet en bog om sit kriminelle liv. Foto: AP

Sammen med ham er også tre andre mænd blevet anholdt, herunder hans bror.

Den 46-årige gangster har stået bag en stribe af røverier og smykketyverier gennem et langt liv med kriminalitet. Det har han blandt andet fortalt om til fransk tv efter udgivelsen af en bog.

Kort efter udgivelsen blev han anholdt igen og dømt for væbnet røveri og drab på en kvindelig politibetjent. Det er den dom på 25 år, som han var i gang med at afsone, da han flygtede fra fængslet.

Det er heller ikke første gang, at Rédoine Faïd har gjort sig i spektakulære flugter. 13. april 2013 tog han fire fængselsbetjente som gidsler, inden han med dynamit sprængte sig vej ud i friheden. Sprængstoffet havde hans kone smuglet ind til ham i lommetørklæder. Seks uger efter blev han anholdt igen.

Efter flugten fra det supersikrede fængsel kom det frem, at fængselspersonale ifølge Le Parisien i tiden op til flugten havde set droner over fængslets område, som man efterfølgende antog havde været brugt til rekognoscering forud for den spektakulære flugt.

Fængslet blev indviet i 2011 og skulle være et af Frankrigs sikreste. Netop derfor sad Rédoine Faïd også her.

Helikopteren blev ikke skudt ned af bevæbnede vagter i tårnene, da det ville udgøre en risiko for de øvrige indsatte. Personalet på jorden er ikke bevæbnede af hensyn til sikkerhed i forbindelse med fangeoprør. Foto: AFP

I et interview med magasinet Point har Rédoine Faïd engang sagt, at han har set den amerikanske gangsterfilm 'Heat' syv gange i biografen og hundredvis af gange på dvd.

Ved en filmfestival i Paris kontaktede han engang filmens instruktør, Michael Mann, og sagde: - Du var min tekniske rådgiver.