Fransk politi tæsker sort mand i eget studie: Bar ikke mundbind

Du kan se videoen af overfaldet øverst i artiklen. Vi advarer mod voldsomme billeder.

En video af en gruppe politibetjente, der tæsker løs på en ung, sort mand, har vakt vrede og skabt debat i Frankrig.

Det skriver flere medier, herunder The Guardian.

Hændelsen skete lørdag i sidste uge, da den unge franskmand ved navn Michel Zecler var på vej til sit musikstudie i Paris. Zecler var ikke iført mundbind, hvilket ellers er lovpligtigt i Frankrig.

På vej ind i studiet mærkede han en hånd i ryggen. Det viste sig, at tre betjente havde set, at han ikke bar mundbind, og de fulgte efter ham ind i studiet, fortæller franskmanden til The Guardian.

Derefter eskalerede situationen. De tre betjente begyndte at tæske løs på Michel Zecler. Da de forlod stedet, kastede en fjerde betjent en tåregasgranat ind i studiet.

- Jeg vidste ikke, hvad der skete. Jeg råbte efter hjælp, fortæller den unge franskmand, som til daglig arbejder som producer, til mediet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Overfaldet blev fanget på videoovervågning. Ifølge Michel Zecler blev han - foruden slag og spark - overdænget med racistiske skældsord. Foto: Stefano Rellandini/Ritzau Scanpix

'Uacceptabelt'

Hændelsen, som varede adskillige minutter, blev fanget af overvågningskameraerne i studiet. Torsdag blev optagelserne offentliggjort af mediet Loopsider.

Det har ført til, at de tre betjente på overvågningen er blevet suspenderet. Det gælder også den fjerde betjent, som kastede tåregasgranaten. Betjentene undersøges desuden for to forhold, nemlig at have begået vold og for at give falsk forklaring.

Præsident Emmanuel Macron skriver fredag aften i et opslag på Facebook, at hændelsen er 'skamfuld' for Frankrig.

'Billederne, vi har set, hvor Michel Zecler bliver overfaldet, er uacceptable,' skriver præsidenten.

'Frankrig må aldrig tillade had eller racisme at vokse.'

Emmanuel Macron oplyser i opslaget, at han har bedt sin regering om at komme med forslag til at genskabe offentlighedens tillid til politiet og sikre, at alle former for diskrimination bekæmpes.