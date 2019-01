Franske betjente voldtog turist

To franske politibetjente er netop dømt for voldtægt af canadisk turist i 2014

To politibetjente i Frankrig er torsdag blevet idømt syv års fængsel hver for at have voldtaget en canadisk kvinde for fem år siden. Det meddeler anklagemyndigheden i Paris torsdag.

De to betjente, Nicolas Redouane og Antoine Quirin, mødte den canadiske turist på en bar i 2014 og voldtog hende efterfølgende på politiets hovedkvarter beliggende på 36 Quai des Orfevres på øen Cité midt i Seinen, hvor også Notre Dame ligger.

Lokale medier skriver, at begge betjente nægter sig skyldige i voldtægten. De har givet udtryk for, at enhver form for seksuel aktivitet skete med samtykke fra alle parter.

Den franske anklagemyndighed havde stillet krav om syv års fængsel til begge betjente. Det valgte retten at følge i sin afgørelse.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Nicolas Redouane er blevet dømt for at have voldtaget en canadisk turist. Foto: Eric Feferberg/AFP

Antoine Quirin er blevet dømt for voldtægt af en canadisk turist. Foto: Eric Feferberg/AFP

Den forurettede, der på gerningstidspunktet var 34 år, sagde under retssagen, at hun havde mødt de to mænd på en bar nær Seinen, der er en flod i Frankrig.

Her havde hun indvilget i at tage med på et nattebesøg til den kendte politibygning.

De to betjente arbejdede i en gruppe for politiet, der efterforsker banderelateret kriminalitet.

Da de tre personer ankom til hovedkvarteret serverede mændene whisky for kvinden og voldtog hende angiveligt i et kontor i bygningen efterfølgende.

Politihovedkvarteret er en velkendt adresse i Frankrig, og bygningen er også ofte blevet brugt i kriminalromaner, film og tv-serier.