Franske rap-stjerner i vildt slagsmål i lufthavnen

Et vildt masseslagsmål brød ud onsdag, da de to rivaliserende franske rapstjerner Booba og Kaaris samt deres følgesvende mødte hinanden i afgangshallen i Orly-lufthavnen uden for Paris. Slagsmålet brød ud i en toldfri shop, hvor mændene bankede løs på hinanden og smed rundt med sprut- og parfumeflasker.

Almindelige rejsende flygtede fra opgøret, mens andre filmede optrinnet mellem de mange tungt-pumpede mænd. Begge rappere var på vej til en koncert i Barcelona, da de og deres medrejsende stødte sammen i afgangshallen i den travle Orly Lufthavn. 11 blev efterfølgende anholdt af politiet, og flere fly blev forsinket mellem 15-30 minutter, skriver franske medier.

Motivet til slagsmålet er stadig ukendt, men flere af de to rap-stjernes tilhængere har i ugerne op til slagsmålet skrevet grimt om hinanden på de sociale medier. Tidligere har Booba - med det rigtige navn Élie Yaffa - samarbejdet med Kaaris, hvis borgerige navn er Okou Armand Gnakouri. Booba i sær er en af Frankrigs mest succesfulde stjerner med millioner af solgte albums og downloads.

Her bliver den franske rapper Kaaris ført til retten. Foto: AFP

Begge mænd og deres ni følgesvende blev fængslet frem til den 6. september. I følge BFMTV var dommerens begrundelse for varetægtsfængslingen, at der stadigt ulmede et fjendskab mellem de to grupper. De blev derfor også indsat i hver deres fængsel.