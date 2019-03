Fredagsbøn foran Christiansborg udviklede sig dramatisk

En demonstrant sprang i kanalen ved Christiansborg under en demontration med det højreorienterede parti Stram Kurs og en fredagsbøn afholdt af Hizb ut-Tahrir

Fredag eftermiddag udbrød der kortvarig panik, da en mand sprang i vandet i forbindelse en demonstration ved Christiansborg, hvor både Rasmus Paludan og Hizb ut-Tahrir var tilstede.

Hizb ut-Tahrir havde kaldt til fredagsbøn foran Christiansborg som reaktion på terrorangrebet på to moskéer i Christchurch i New Zealand i sidste uge, mens Rasmus Paludans støtter og støtter af partiet Stram Kurs demonstrerede mod Hizb ut-Tahrirs tilstedeværelse.

Optræk til ballade

Selve fredagsbønnen forløb roligt, men kort efter Hizb ut-Tahrirs religiøse markering var overstået, blev der optræk til optøjer foran Christiansborg.

En mand havde ifølge et vidne kastet en lighter, og det fik politiet til at arrestere vedkommende.

Samtidig begyndt en flok unge mænd fra Hizb ut-Tahrir at stimle sammen. Politiet skubbede dem ned mod kanalen og væk fra vejen ved slotspladsen.

Herefter begyndte flokken at vende blikket over mod Rasmus Paludan, og de cirka ti andre fremmødt fra det højreorienterede parti Stram Kurs. De havde tændt en engangsgrill, hvor de brændte en bog af. På forhånd havde Paludan oplyst, at han ville foretage en koranafbrænding.

Æg fløj gennem luften

En lav mand med sort tøj og hætte tog æg fra en pose ved rækværket og kastede dem mod Rasmus Paludan. To politimænd kom stormende, og manden forsøgte at stikke af, men politiet fik anholdt manden kort tid efter.

Stemningen var intens, og en ældre mand råbte, at politiet var racister.

Der lød et højt skrig, da en ung mand med sort tøj sprang i vandet og øjensynligt forsøgte at komme over til Rasmus Paludan, der stod på den anden side.

Politiet var til stede ved kajen, og manden blev i vandet i næsten 20 minutter. Tre brandbiler ankom til stedet, og en dykker stod klar. Politiet fik til sidst den stærkt ophidsede mand op af vandet uden større besvær.

Manden blev ikke anholdt, men forlod stedet i en ambulance.

Rasmus Paludan kastede en koran rundt til flere af de tilstedeværende støtter, mens det stod på. Til sidst fik politiet de sidste tilskuere, blandt dem var flere unge drenge og piger, til at forlade stedet.

