Frederik sigtet for at holde privatfest: - Giver ingen mening

Natten til søndag troppede politiet op i en lejlighed i Aalborg.

Betjentene var kaldt ud til en anmeldelse om høj musik, men da de mødte op, fandt de ikke bare en højttaler, der spillede for fulde gardiner. Der var et proppet dansegulv, en dj bag pulten og gang i beerpong-spillet.

Festen blev lukket med det samme, og Frederik og hans roommate blev sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet.

To mænd sigtet: Holdt privatfest med 30 gæster

Håndsprit ved dj-pulten

Søndag eftermiddag har tømmermændene lagt sig, men den unge nordjyde forstår fortsat ikke, hvorfor det kom så vidt.

Festarrangøreren havde nemlig med egne ord forsøgt at coronasikre festen.

- Jeg har været inde og læse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside flere gange for at sikre mig, at vi overholdt reglerne. Her står der, at forsamlingsforbuddet ikke gælder i private boliger, og vi havde håndsprit i gangen, ved dj-pulten, i køkkenet, ved beerpong-bordet og gummihandsker til rådighed, hvis man vil have det, siger Frederik, der ikke ønsker sit efternavn frem, til Ekstra Bladet.

På styrelsens hjemmeside opfordres danskere til at 'begrænse antallet af sociale kontakter' og kun ses med en 'fast, lille omgangskreds på højst 10 personer'.

Det skyldes, at der ved større forsamlinger er 'øget risiko for smittespredning' og såkaldte superspredninger, hvor en person på kort tid kan smitte et stort antal mennesker.

- Forstår du, hvis nogle mener, at I er uansvarlige ved at holde fester og danse tæt midt i en pandemi, hvor alle opfordres til at begrænse social kontakt?

- Moralsk har vi nok ikke ageret helt godt, men vi havde jo ikke holdt de her fester, hvis de havde skrevet klart og tydeligt, at man ikke måtte. Vi troede jo, at vi fulgte reglerne, siger Frederik.

Undersøger 'smugkro'

Over for Ekstra Bladet bekræfter vagtchef Henrik Beck, at politiet reagerede på en anmeldelse om høj musik i nat klokken 01.35.

- Det er ikke ulovligt at holde en fest en seks-otte venner, men det her er i en helt anden genre. Der er skiltning til toiletterne, en dj-pult, lys og røgkanoner. En stor del af gæsterne kender ikke engang navnene på arrangørerne, siger vagtchefen.

Politiet vil nu undersøge, om festarrangørerne har drevet 'smugkro' og tjent penge på eksempelvis billet- og alkoholsalg og henviser blandt andet til konti på Instagram, hvor der reklameres for festerne.

På Instagram reklamerer festarrangørerne med, at de 'sætter nye standarder for privatfester'. Og i et andet opslag er der et billede af cirka 50 rammer øl.

Eftertragtede fester

Alligevel afviser Frederik at have tjent penge på festerne.

- Det er en ren underskudsforretning. Vi tjener ingenting. Vi er bare nogle unge, der savner at feste, siger han og griner.

Han erkender dog samtidig, at festerne er blevet eftertragtet for andre unge i området.

- Der er mange, der skriver til mig, om de må komme med, men jeg svarer dem ikke engang. Vi er bare de samme, der altid plejer at feste sammen. I nat måtte jeg gå ned og stå som dørvagt nogle timer, fordi folk gerne ville ind, men vi afviste dem alle, siger han.

- Når jeg inviterer nogle venner over eller holder fest, har det aldrig været nødvendigt med en dørmand. Er de her fester ved at være ude af kontrol?

- Det plejer ikke at være sådan her.

Politi: Tankeløst

Vagtchef Henrik Beck kalder det 'tankeløs' og 'helt hen i vejret' at afholde fester som disse under en coronapandemi.

- Det er skuffende i de tider her, hvor vi alle sammen skal overholde nogle restriktioner. Vi skal allesammen bringe ofre, og selvom man er ung og gerne vil i byen, kan man simpelthen ikke være det bekendt - hverken som arrangør eller detaljer.

- Det er tankeløst og helt hen i vejret, siger vagtchefen.

Så langt vil Frederik dog ikke gå.

- Vi kan jo heller ikke sidde inde hele tiden ... Vi er jo bare nogle unge, der savner at feste, og det er de samme, der kommer hver gang. Der er heller ikke nogen, der er blevet syge endnu, siger Frederik.

Nordjyllands Politi oplyser, at de to sigtede risikerer en bødestraf - hvor stor bøden bliver, er endnu uvist.

