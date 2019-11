Fremmedkriger anholdt i Danmark

Københavns Politi har mandag eftermiddag anholdt en 28-årig fremmedkriger, der tidligere har været idømt fire års fængsel i Tyrkiet. Han blev anholdt, da han landede i Københavns Lufthavn.

Den 28-årige mand med dansk statsborgerskab blev begæret udleveret fra Tyrkiet i 2017, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Fremmedkrigeren er i Danmark sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 om terror og paragraf 136 om offentligt at tilskynde til forbrydelse.

Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret tirsdag med henblik på varetægtsfængsling.

Såret i bombeangreb

Der er ifølge Weekendavisen tale om dansk-palæstinensiske syrienkriger Ahmad Salem el-Haj. Den 28-årige syrienkriger er blandt andet kendt for at have medvirket i en video sammen med tre andre danske syrienkrigere, hvor de har skudt til måls efter fremtrædende danskere som Naser Khader, Anders Fogh med flere.

Ahmad Salem el-Haj rejste til Syrien i 2013, hvor han blev hårdt såret i et bombeangreb i Syrien i starten af 2017.

Den 28-årige har tidligere fået fire års fængsel i Tyrkiet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

Vil ikke bekræfte

Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler i øjeblikket sager om fratagelse af pas fra danske fremmedkrigere.

Overfor Ritzau vil ministeriet ikke be- eller afkræfte identiteten på den pågældende.

- Vi kan bekræfte, at vi er i dialog med de tyrkiske myndigheder om en dansk statsborger dømt i Tyrkiet for terror. Vi har ikke yderligere kommentarer, oplyses det i en skriftlig meddelelse.

Ifølge den britiske avis The Guardian siger en talsmand fra Tyrkiets indenrigsministerium, at Tyrkiet forbereder udsendelsen af tre danske IS-krigere.

Tyrkiets indenrigsminister, Suleyman Soylu, meddelte i sidste uge, at man mandag ville begynde at sende IS-krigere til deres hjemlande - også selv om de har fået inddraget deres statsborgerskab i de pågældende lande.