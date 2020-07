Fremmedkriger anholdt i Københavns Lufthavn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En fremmedkriger med dansk statsborgerskab er tirsdag aften anholdt i Københavns Lufthavn.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Det er en 22-årig dansk statsborger, der er blevet anholdt. Personen var rejst ind i Danmark fra Tyrkiet.

Personen har været varetægtsfængslet in absentia og internationalt efterlyst siden 2017.

Paragrafferne, den 22-årige er begæret udleveret fra Tyrkiet for, drejer sig om fremme af en terrororganisations virke, medvirken til, at en anden forsøger at fremme en terrororganisations virke, indrejse og ophold i forbudszone, at lade sig hverve til at begå terror og medvirken til, at en anden lader sig hverve til at begå terror.

Den 22-årige vil blive krævet fængslet, når vedkommende fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup onsdag.

Der vil ved grundlovsforhøret blive anmodet om lukkede døre.

Det er ikke yderligere oplysninger om personen i pressemeddelelsen, heller ikke om vedkommende er en mand eller kvinde.