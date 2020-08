Frieri gik helt galt

Hvad der skulle have været en romantisk seance endte i bål og brand. Alligevel blev det til et 'JA'

Se godt på ovenstående billede af en forkullet lejlighed.

Hvis brillerne er pudset ordentligt, kan du se hundredvis af udbrændte fyrfadslys på jorden.

'De blev alle tændt af en gut i sin Sheffield-lejlighed, da han forberedte sig på at skulle stille det store spørgsmål til kæresten,' skriver i South Yorkshire Fire & Rescue på Facebook.

Beredskabet holder til i det centrale England, og her blev de kaldt ud til en lejlighedsbrand.

'Ballonerne var pustet op, vinglassene var klar. Men efter at være gået rundt om hjørnet for at hente sin kommende forlovede, der var klar til romantiske øjeblik, kom han tilbage til en lejlighed i brand, mens tre brandbiler var på vej,' lyder de videre om den uheldige charmør.

Endte med kærlighed

Heldigvis kom ingen til skade og trods den kiksede eksekvering, endte frieriet alligevel med et 'JA'.

Med kærlighedsslutningen kommer beredskabet samtidig med en opfordring.

'Lys er fede, men de kan være så farlige, så vær varsom:

Sluk den ordentligt, når du er færdig

Lad være med at stil dem tæt ved brandbare objekter som gardiner

Lad være med at gå fra hundredvis af tændte stearinlys'

