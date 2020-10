Frifundet for drab på Kim

Østre Landsret har tirsdag frifundet en 21-årig mand for anklage om drab på Kim Wiggers Olsen, som mistede livet i sin lejlighed i Holbæk 15. september 2018.

Den 21-årige har i sagen erkendt, at han var til stede i den 43-årige Wiggers Olsens lejlighed på dagen. Her tog de to mænd stoffer og så dokumentarfilm.

Den unge mand har forklaret, at han hallucinerede og faldt i søvn. Da han vågnede, gik han frem og tilbage mellem forsorgshjemmet Karlsvognen, hvor han boede på det tidspunkt, og lejligheden. Olsen sad i en stol. Stille.

Det viste sig, at han var død. Den 21-årige har fortalt, at han først troede, at det var en overdosis, men da politiet nåede frem, og liget blev undersøgt, viste det sig, at der var tale om knivstik.

Under sagen har en retspatolog forklaret, at det ud fra skaderne på liget ikke kan udelukkes, at Kim Wiggers Olsen har begået selvmord. Og Østre Landsret lader tvivlen komme den 21-årige til gode.

- Alle voterende tiltræder, at der ikke er ført det til domfældelse tilstrækkelige bevis, lød det fra retsformand Anne Thalbitzer i forbindelse med afsigelsen af kendelsen om skyld.

De tre landsdommere og ni nævninger var altså enige om afgørelsen. Samme enighed var der ikke, da sagen i november blev behandlet ved Retten i Holbæk. Her stemte én af tre dommere og tre af seks nævninger for at kende manden skyldig i drab.

Flertallet dengang talte dog også for frifindelse, men Statsadvokaten i København besluttede, at sagen skulle prøves på ny i Østre Landsret.

Den unge mand var tydeligt lettet efter landsrettens afgørelse. Fra at have siddet mimikforladt ved siden af sin advokat, Thomas Fogt, i minutterne op til, at dommere og nævninger trådte ind i lokalet, gik han til at smile og tale livligt med sin familie efter domsafsigelsen.

Flokken af familiemedlemmer var uden tvivl også i højt humør, efter at retten blev hævet.

- Lad os gå ned til bilen. Jeg har noget med, så vi kan fejre det, lød det fra en kvinde.

Den 21-årige ankom til retten på fri fod. Han blev løsladt fra sin 11 måneder lange varetægtsfængsling, da byretten frifandt ham tilbage i november.

Men tilstedeværelsen af flere politifolk vidnede forud for retsmødet om, at senioranklager Helene Lindberg Brædder var klar til at begære den unge mand sendt tilbage i arresten øjeblikkeligt, hvis han blev kendt skyldig.

Det blev han ikke, og han har nu mulighed for at forlange erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Et sådant krav vil blive behandlet af anklagemyndigheden. Den afgørelse kan eventuelt indbringes for retten.