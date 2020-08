Frifundet for sugardate-voldtægt

Tiltalt for at have voldtaget en 17-årig, selv om hun ifølge anklageskriftet sagde nej

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En mand sidst i tyverne brød grædende sammen, da han fredag formiddag blev pure frifundet for voldtægt af en 17-årig pige, som han forinden havde aftalt betalt sex med via hjemmesiden sugardating.dk.

Anklager Anders Larsson havde i sin procedure skitseret sagen som et spørgsmål om en mislykket prostitutionsforretning eller en fuldbyrdet voldtægt og understreget, at han mente, at retten skulle tro på den unge kvindes forklaring.

Han krævede manden idømt tre et halvt års fængsel og udvisning af Danmark, selvom manden, der er tysk statsborger, har boet i Danmark siden barndommen og har et barn her.

Hans forsvarer Lene Sejersen havde til gengæld argumenteret for frifindelse, fordi hun ikke mente, at den 17-åriges forklaring var troværdig.

Det var en enig domsmandsret, der afsagde dommen.

– I voldtægtssager er det klart, at de to forklaringer, man får fra tiltalte og vidnet er meget afgørende for sagen. Vi synes, at tiltalte har afgivet en troværdig og detaljeret forklaring helt fra starten af, som er fastholdt i retten. Vi synes, at vidnet har afgivet en noget mere usikker forklaring, og der er punkter i den, der ikke kan være sande, sagde retsformanden efter en ganske kort votering på et kvarter.

Hun tilføjede, at der ikke var yderligere beviser, der understøttede kvindens forklaring.

Anklagemyndigheden har nu fjorten dage til at vurdere, om dommen skal ankes.

Manden var tiltalt for at have tvunget den 17-årige kvinde til samleje og forsøg på oralsex i tiltaltes bil på Skudehavnsvej i Nordhavn i København 28. maj i år, selvom hun ifølge anklageskriftet sagde stop og nej.

Både den tiltalte og den 17-årige er enige om, at de forinden havde aftalt en halv times sex for 7000 kroner via hjemmesiden Sugardating.dk.

Den tiltalte har dog forklaret, at han alligevel havde syntes, at det var dyrt for en halv time, og at de genforhandlede prisen, da han samlede hende op.

Den unge kvinde har afgivet forklaring bag lukkede døre, men dele af hendes forklaring kom frem under forsvareren og anklagerens procedurer.

Her fremgik det, at hun har forklaret, at hun steg ind i bilen og med det samme undskyldte, at hun ikke kunne gennemføre, men at tiltalte rev hende i håret, mens de kørte, og at de derefter havde samleje, før han smed hende ud af bilen efter at være kørt et kort stykke vej.

Den tiltalte har til gengæld forklaret, at de blev enige om 4000 kroner for en halv time, og at han gav hende 2000 kroner i kontanter før samlejet.

Men da hun efter otte minutter sagde, at 'nu er tiden vist gået', mente han ikke, at det var fair, at han skulle betale resten af pengene.

- Jeg syntes, det var lidt småsnyderi. 2000 for otte minutter, syntes jeg, var helt fair, forklarede han og tilføjede, at han ikke blev hverken aggressiv eller højtråbende, men kontant til sidst og endte at med at smide hende ud af sin bil.

Anklager Anders Larsson kunne efter dommen ikke svare endegyldigt på, om den bliver anket, da det er statsadvokaten, der skal vurdere det.

- Hvorfor vælger man at rejse en sag, hvor det er påstand mod påstand?

- Det har jo været igennem det filter, hvor anklagemyndigheden har vurderet, at der var tilstrækkelig med beviser. En gang imellem så falder den vurdering forkert ud, og det skal den også, ellers så virker systemet ikke. Men det er en sag, der er på vippen, og derfor giver det mening at rejse den, og så er det domstolene, der må træffe den endelige afgørelse, i stedet for at det er anklagemyndigheden, der slutter den ved skrivebordet, siger han.