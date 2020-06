Frifundet for tyveri af syv rundstykker

En medarbejder er blevet frifundet for at have stjålet rundstykker for 17,56 kroner

Syv rundstykker til en værdi af 17,56 kroner.

Det var en medarbejder fra en købmand i Givskud tiltalt for at have stjålet fra sin arbejdsplads i perioden mellem november 2017 og januar 2018, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Medarbejderen nægtede sig skyldig og blev i Retten i Kolding frifundet for tyveriet ifølge avisen, da retten ikke fandt bevis for, at der var blevet stjålet rundstykker.

Det var medarbejderens arbejdsgiver, der meldte det påståede tyveri til politiet, som herefter valgte at rejse sagen.

Ekstra Bladet har spurgt anklageren ved Sydøstjyllands Politi om, hvorvidt der lå noget større til grund for at rejse tiltale i sagen, der umiddelbart kan synes noget lille at tage i retten for.

Det ønsker han dog ikke at udtale sig om.

'Jeg kan desværre ikke komme nærmere ind på anklagemyndighedens overvejelser omkring tiltalespørgsmålet i den konkrete sag,' skriver anklager Alexander Lange i en mail til Ekstra Bladet.