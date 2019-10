Frifundet ungdomspolitikers liv i ruiner

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Landsretten omgjorde torsdag byrettens dom over et tidligere medlem af Liberal Alliances Ungdom.

Den 24-årige mand blev i juni idømt syv måneders ubetinget fængsel for voldtægt af et yngre partimedlem, men kunne i dag forlade retten som en fri mand.

- Min klient er blevet frifundet, og det er han selvfølgelig lettet over, siger forsvarsadvokat Rune Berggren Brøndal Pedersen til Ekstra Bladet.

Frygtelig proces

Jublen i hans stemme er dog til at overhøre:

- Det har været en frygtelig proces for ham. Han gik helt ned med flaget og måtte have psykologhjælp. Han har lidt af depression i forbindelse med sigtelsen og afhøringerne. Da han blev dømt i byretten brød alt sammen for ham, fortæller forsvareren.

Manden var så påvirket af situationen, at forholdet til kæresten røg, han måtte opsige sit job og sin lejlighed og er flyttet hjem til sine forældre.

- Hans liv har ligget i ruiner på grund af denne her sag, tilføjer forsvareren, som nu skal drøfte mulighederne for at få erstatning med sin klient.

Sex på toilet

Anmeldelsen mod den unge mand kom i kølvandet på, at en række anonyme kvinder fra Liberal Alliances Ungdom tidligere på året fortalte om krænkelser og overgreb i ungdomspartiet.

Ifølge Retten i Odense udnyttede den nu frifundne, at offeret var i en tilstand, så hun ikke kunne modsætte sig samleje.

Manden har dog selv forklaret, at han og kvinden var enige om at have samleje på et toilet under et arrangement i ungdomspartiet.

Først fire år senere - dagen før ungdomspartiets landsmøde i 2019 gik kvinden til politiet.

- Sagen blev brugt til at vælte ledelsen i partiet, så for mig at se virker det som om, der har været en eller anden form for politisk motivering eller timing i forhold til anmeldelsestidspunktet, siger Rune Berggren Brøndal Pedersen.