Frikendt for blodigt drab: Kræver kæmpe erstatning

Den 20-årige unge mand, som tirsdag blev frikendt for at have deltaget i et blodigt mord på en 76-årig pensionist i Esbjerg, agter nu at rejse et kæmpe erstatnings-krav mod staten.

Den 20-årige sad varetægtsfængslet fra den 25. oktober 2018 og frem til frikendelsen i Retten i Esbjerg i denne uge.

- Det er klart, at nu, hvor min klient nu er frifundet, vil vi naturligvis kræve erstatning for den lange varetægtsfængsling, så snart ankefristen er udløbet, siger forsvarsadvokat Mette Grith Stage til Ekstra Bladet.

Søn frikendt for drab - faderen dømt

Forsvarsadvokaten ønsker for øjeblikket ikke at sætte et konkret beløb på det økonomiske krav. Advokaten henviser alene til de gældende takster på området. De ligger på 850 kroner pr. døgn, man uskyldigt er varetægtsfængslet. Der er dobbelt takst - altså 1.700 kroner - hvis man er sigtet for drab.

Omkring 800.000 kroner

Ifølge Ekstra Bladets udregninger vil det kunne udløse en samlet erstatning på omkring 800.000 kroner til den unge mand.

- Jeg ønsker som sagt ikke at oplyse det helt nøjagtige erstatningskrav. Erstatning er Statens måde at sige 'undskyld, at vi har berøvet dig friheden og sat dit liv på stand-by'. Hertil kommer, at det jo er en særlig psykisk belastning, når man sidder indespærret for noget, som man ikke har gjort, fastslår Mette Grith Stage.

Drabet på den 76-årige pensionist fandt sted mellem 4. og 5. september 2018 i den 76-åriges lejlighed på Tinghøjs Allé i Esbjerg.

Den 20-åriges far blev kendt skyldig i drabet og idømt 13 års fængsel.

Fjernede effekter

Efter drabet fjernede far og søn en række effekter fra den døende mands lejlighed. Den 20-årige blev kendt skyldig i dette forhold.

Den 20-årige forsøgte angiveligt at forhindre faderen i at angribe den gamle mand med jernstangen. Men han tilkaldte hverken lægehjælp eller politi efter det rystende overfald.

- Kan man ikke sige, at din klient selv er skyld i, at han landet i suppedasen, når han var i lejligheden og ikke gjorde noget aktivt for at tilkalde lægehjælp og politi ?

- Nej det synes jeg egentlig ikke. Overfaldet skete jo pludseligt, og det kom fuldstændig bag på min klient. Min klient sprang jo op og fik sin far trukket væk, så snart det gik op for ham, hvad der skete. Der var således min klient, som stoppede volden.

- Set i bagklogskabens klare lys, burde min klient selvfølgelig have ringet 112, og som han forklarede i retten, er han meget ked af, at han ikke gjorde det. Man skal dog også huske på, at min klient stod i noget af et dilemma. Hvis han havde tilkaldt en ambulance, ville politiet også være kommet. Det ville have betydet, at hans far var blevet anholdt. Så det har været noget af et dilemma for den dengang kun 19-årige mand, siger Mette Grith Stage.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den 20-årige mand. Men han ønsker ikke at udtale sig til pressen om sagen.