Frontalt sammenstød: Én person kørt på Rigshospitalet

Et uheld ved Hillerødmotorvejen har sendt en person på Rigshospitalets traumeafdeling

En varevogn er lørdag morgen kørt i modsatte vejbane på Rute 16 fra Hillrød mod København, hvor den ramte en personbil.

Derfor er der nu mindst én person, der er sendt på hospitalet med politieskorte.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Søren Bjørnestad.

- Indtil videre ved vi, at en varevogn er kørt i modsatte vejbane, hvor den har ramt en personbil frontalt. Vi ved endnu ikke, om der er flere biler involveret i selve ulykken, men der er flere biler med buler på stedet. Vi har en bilinspektør på vej ud til stedet for at undersøge ulykken nærmere, siger han til Ekstra Bladet.

Selvom ulykken bliver beskrevet som et frontalt sammenstød, er personbilens side hårdt medtaget. Det skyldes ifølge Ekstra Bladets mand på stedet, at bilen er rullet rundt flere gange i forbindelse med ulykken.

Ulykken skete ikke på selve Hillerødmotorvejen, men på en forlængelse af den.

Politiet oplyser desuden, at de på nuværende ikke tidspunkt ikke kan sige, om de pårørende er underrettet. Ulykken blev anmeldt til politiet 8.48, og de arbejder stadig på stedet.